قوة إسرائيلية خاصة تتسلل إلى خان يونس وتقتل قياديا فلسطينيا وتخطف زوجته وأولاده

غزة: نفذ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عملية عسكرية “خاصة” في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مقتل قيادي فلسطيني واعتقال عدد من أفراد عائلته، بحسب ما أفادت مصادر طبية ومحلية.

وقالت المصادر إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، واغتالت القيادي في ألوية الناصر الذراع المسلح للجان المقاومة، أحمد سرحان، وأعدمته ميدانيا، بعد أن اشتبكت معه قبل أن تنسحب من الموقع، مشيرة إلى أنه تم نقل جثمان سرحان إلى مستشفى ناصر الطبي، وفق ما أكدته المصادر الطبية.

وأضافت المصادر المحلية أن القوة اعتقلت زوجة سرحان وأطفاله، وتركت خلفها حقيبة تحتوي على مستلزمات شخصية توحي أنها لأحد النازحين، بهدف التمويه والتخفي بين المدنيين.

وأثارت العملية حالة من التوتر والقلق في أوساط السكان بالمنطقة.

مصادر محلية: معدات تركتها قوات الاحتلال الخاصة بعد أن تسللت إلى مدينة خانيونس واغتالت فلسطينيا واعتقلت زوجته وأطفاله. pic.twitter.com/0400vua2P0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 19, 2025

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا مباشرا بشأن اغتيال سرحان أو تفاصيل العملية، مكتفيا ببيان مقتضب قال فيه إن “الجيش يخوض عملية عربات جدعون ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة”.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة “إكس”، إنه “لا يوجد أي تغيير في صورة الوضع”، في إشارة إلى ما تم تداوله إعلاميا بشأن العملية الخاصة في خان يونس.

من جهتها، نقلت الإذاعة العبرية عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن “الجيش نفذ عملية خاصة في خان يونس، لكنها لم تكن تهدف إلى تحرير رهائن”، مؤكدا أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات.

وبالتزامن مع العملية، شن الجيش الإسرائيلي هجمات واسعة على مدينة خان يونس، لتأمين انسحاب القوة الخاصة.

وقال شهود عيان إن أكثر من 30 غارة جوية شنها الطيران خلال تنفيذ العملية، ما أسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بحسب ما أفادت به مصادر طبية محلية.

وذكر شهود عيان أن الغارات طالت بلدات القرارة، والفخاري، وبني سهيلا، ومعن، ومحيط جامعة الأقصى، بالإضافة إلى منطقة الكتيبة وشارع خمسة، كما أصيب مبنى تابع للأمن داخل مجمع ناصر الطبي، ما ألحق أضرارا مادية بالمكان وأثار حالة من الذعر بين الكوادر الطبية والمرضى.

وقال الشهود إن الطائرات المروحية حلقت على ارتفاعات منخفضة وأطلقت نيرانا كثيفة، ما تسبب في حالة من الهلع بين السكان، لاسيما في ظل انقطاع خدمة الإنترنت في أجزاء واسعة من المدينة، وهو ما أعاق جهود التواصل وعمليات الإنقاذ.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر بأن المستشفى استقبل ستة شهداء وعشرات المصابين، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية، ووصفت المشاهد داخله بـ”المروعة”.

وذكرت المصادر أن عددا من الضحايا نقلوا بواسطة عربات بدائية وشاحنات، بسبب صعوبة حركة سيارات الإسعاف في ظل القصف المستمر.

وخلفت الغارات أضرارا مادية جسيمة في المباني السكنية والبنية التحتية خصوصا في منطقتي الفخاري وبني سهيلا شرقي خان يونس، فيما تعرضت غرفة الأمن داخل مجمع ناصر لتدمير جزئي نتيجة القصف، وتضرر مستودع المحاليل والمهمات الطبية.

ويأتي ذلك فيما يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية وقصف مدفعي في ظل توسيع عمليته العسكرية في القطاع.

