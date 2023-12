قوة تابعة للاتحاد الأوروبي: سفينة حربية إسبانية تقترب من سفينة ربما اختطفها قراصنة- (تغريدة)

لندن: قالت قوة مكافحة القرصنة في الصومال التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن سفينة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة باتجاه سفينة تجارية قد يكون قراصنة قد اختطفوها.

وأضافت القوة في بيان لرويترز “استنادا إلى المعلومات الأولية المتاحة عن السفينة إم.في روين فإن السفينة الإسبانية فيكتوريا الرائدة في عملية أتلانتا التابعة ليونافور تتقدم بسرعة نحو السفينة التي يقال إن قراصنة اختطفوها سعيا لمزيد من المعرفة وتقييم الإجراءات التالية”.

وأضاف البيان أنها تنسق مع القوة البحرية المشتركة الدولية الأوسع نطاقا.

EUNAVFOR OFFICIAL STATEMENT:

Based on first information available on MV RUEN, #OperationAtalanta Flagship ESPS #VICTORIA is proceeding fast towards the alleged pirate-hijacked vessel to gain more awareness & evaluate following actions, also in coordination with @CMF_Bahrain. pic.twitter.com/8cWwG9PXZM

— EUNAVFOR (@EUNAVFOR) December 15, 2023