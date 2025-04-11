قوة مشاة إسرائيلية تدخل منتزهات بلدة الوزاني جنوب لبنان 

بيروت: اجتازت قوة مشاة من الجيش الإسرائيلي، الجمعة، الحدود اللبنانية، ودخلت إلى منتزهات بلدة الوزاني جنوب البلاد.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في بيان مقتضب: “اجتازت قوة مشاة معادية الحدود، ودخلت إلى منتزهات الوزاني”، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارتين متتاليتين استهدفت بهما حفّارًا وجرافة، في بلدة عيتا الشعب الحدودية.

وقالت الوكالة: “المسيرة استهدفت بصاروخ أول الجرافة، والصاروخ الثاني استهدفت به الحفار، وذلك في الحي الجنوبي للبلدة”.

وأشارت إلى أن الاستهداف تزامن مع تحليق للمروحيات الاستطلاعية الإسرائيلية في سماء المنطقة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في لبنان، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقاً له، ما خلّف نحو 125 شهيداً و371 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافاً لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024، لتنفذ انسحاباً جزئياً، وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

(الأناضول)