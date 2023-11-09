قورتولموش: مجازر إسرائيل في غزة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية 

أنقرة: قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن ما ترتكبه إسرائيل من مجازر في قطاع غزة ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح في العاصمة التركية أنقرة.

وانتقد قورتولموش صمت العالم الغربي حيال ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والنساء والمسنين.

وذكر قورتولموش أن إسرائيل ترتكب جميع أنواع الفظائع من خلال الدعم الذي تحظى به من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي.

وأضاف: “نحن في تركيا، أعربنا عن رد فعلنا على أعلى مستوى منذ اللحظة الأولى ضد الإبادة الجماعية والمجزرة التي صمت حيالها العالم، ونؤكد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة”.

وتابع: “كما تمت محاكمة مرتكبي مجزرة سربرنيتسا في محكمة جرائم الحرب الدولية، فإن نتنياهو وعصابته، سيُحاكمون في محكمة جرائم الحرب الدولية”.

واستطرد: “أحيي بكل احترام إخواننا الفلسطينيين الذين يحمون أرضهم ويدافعون عنه”.

بدوره أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إلى استمرار الحرب التي شنها نتنياهو وعصابته على الشعب الفلسطيني.

وأعرب فتوح عن شكره لقورتولموش وأعضاء البرلمان التركي على مواقفهم الشجاعة الداعمة للشعب الفلسطيني.

وأشاد بمواصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جهوده في انتقاد الدول التي تدعم إسرائيل.

ولفت إلى أن الحرب لم تبدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل عندما استولى البريطانيون على أراضي الفلسطينيين بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وذكر فتوح أن إسرائيل تنتهج سياسة القمع والقتل منذ عام 1948.

وأكد أن هناك دعوات يتم توجيهها خلال المظاهرات في جميع أنحاء العالم لوقف إطلاق النار، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، لكن إسرائيل لا تذعن لذلك.

وأشار فتوح إلى أن الشعب الفلسطيني محروم من الماء والكهرباء والغذاء وخدمات المستشفيات، وأن أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم 4 آلاف و500 طفل و3 آلاف امرأة،قد استشهدوا حتى اليوم.

وشدّد على أن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه أبدًا، وهو الذي سيحدد مستقبله بنفسه.

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، حيث استشهد أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، الءربعاء.

(وكالات)





