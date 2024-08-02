“قومي يا غزة” أكثر من أغنية بل صرخة معبّرة- (فيديو) 

بيروت-“القدس العربي”: تضامناً مع غزة وأبنائها الصامدين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، أطلق “الرابر” الفلسطيني إبراهيم غنيم المعروف بـ “إم سي غزة ” بالتعاون مع الفنانة السورية فايا يونان أغنية بعنوان “قومي يا غزة”.

وتتمحور أغنية “قومي ياغزة” التي هي من كلمات إبراهيم غنيم نفسه حول صمود غزة ومقاومتها منفردة في وجه العدو الإسرائيلي الغاصب فضلاً عن تسليط الضوء على سقوط الأقنعة المزيفة عن كل من ادعى مساندة القطاع في ظل العدوان الاسرائيلي منذ اندلاع طوفان الاقصى منذ نحو 10 أشهر، ويتضمن الفيديو الخاص بالأغنية مشاهد واقعية أليمة للشهداء والدمار.

وأعربت الفنانة يونان المعروفة بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي عن اعتزازها بمشاركة إم سي غزة بهذا العمل، ووصفت الأغنية بأنها “صرخة أكثر من كونها أغنية، ولي الشرف أن أشارك فيها مع إم سي غزة”.

ويقول مطلع الأغنية “هجمة ،إرهاب، دم، موت، ضجة، شعبي يباد والعالم متكالب، حاضن البعاد والقريب لسا بيتبجح، اسأل عاد غير ربك فش غالب، لا عروبة ولا دين راح يلفع يشفع، أنا خصيمك أنا فيليق غاضب، أنا راضي بس لانه في قيامة، أنا صابر أنا صامد راغب، ولا في قلبي جنبك شريك، الاحجار لو تنطق تكتب تاريخ، بتلاقيش شبيه فيها نار فيها ريح، فيش أعصار بيجبر الورد الغزاوي يعطي رحيق، بيتزعزع الإقليم بتبعثر الأوراق بتقرر مصير، حتقوم من جديد، الطوفان لو دمرها فعرى الجميع، أكلتنا الكلاب في الشوارع، والكل أيقن عارف صار مين اللي بايع، المارق والراكب المطبّع والطامع، عالتلفون عامل فاهم أكتر من اللي بالشارع ، بيفتوا بحياة صاحب الدم اللي سايل، عارفين اللازم ليربحوه بينازع، انزل ذل من السماء زيه أي صاروخ واقع، وانا بنذبح وانت مش مقصر بتقاطع، قومي يا غزة قومي كوني كغزة، قاتلي قاومي اصبري غزة، قومي يا غزة كوني كغزة”.