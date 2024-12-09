قوى أوروبية: نشعر بقلق بالغ من زيادة تخصيب اليورانيوم في إيران

برلين: قالت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الإثنين، إنها تشعر “بقلق بالغ” إزاء تسريع إيران لقدراتها على تخصيب اليورانيوم، وحثت طهران على وقف هذه الخطوات والتراجع عنها.

وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز يوم الجمعة إن إيران تسرع تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، وهو ما يقترب من مستوى حوالي 90 في المئة المطلوب لصنع الأسلحة.

وتعمل عملية التخصيب على تنقية اليورانيوم الخام بحيث يمكن استخدامه وقودا في توليد الطاقة النووية المدنية، أو ربما في تصنيع الأسلحة النووية. وتنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

وقالت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، المعروفة بشكل غير رسمي باسم الترويكا الأوروبية، في بيان مشترك، إنها تدين أحدث الخطوات التي اتخذتها إيران لزيادة معدل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في منشأة فوردو المقامة تحت الأرض.

وقالت الدول الثلاث “شعرنا أيضا بقلق بالغ عندما علمنا أن إيران زادت عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة، وبدأت الاستعدادات لتثبيت بنية تحتية إضافية للتخصيب، ما يزيد من قدرتها على التخصيب”.

وأضافت أن تصرفات إيران أدت إلى إضعاف الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشكل أكبر، وستزيد من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، والذي “ليس له أي مبرر مدني موثوق به”.

وتابعت “نحث إيران بقوة على التراجع عن هذه الخطوات ووقف التصعيد النووي على الفور”.

(رويترز)