قيادات بالنهضة: هذه وصفة الحركة لمقاومة “الاستبداد” في تونس

تونس- “القدس العربي”:

عبّرت قيادات بارزة في حركة النهضة عن رفضها للحصار والتضييق الذي تفرضه السلطات التونسية على الحركة ومختلف القوى السياسية والمدنية المعارضة في البلاد، وقدمت -في المقابل- وصفة سياسية اعتبرت أنها ناجعة لمقاومة “الاستبداد” في تونس.

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، والقيادي بجبهة الخلاص الوطني: “حركة النهضة تواجه منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو الحصار والتضييق، وهي تشترك في ذلك مع جميع القوى الديمقراطية. فلقد كانت قياداتها هدفا للاعتقال والتهجير والمحاكمات، كما أن مقراتها كلها مغلقة دون أي إطار قانوني لهذا الإغلاق، سوى قرار متعسف وغير قانوني من وزير أسبق للداخلية”.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “الأحزاب والمنظمات التونسية تعمل في ظروف التخويف والاستهداف لذلك نلاحظ تراجع فاعليتها وقدراتها التأطيرية، وهذا ينبئ بأن السلطة عازمة على منع كل عمل سياسي أو مدني مستقل أو معارض لسياساتها”.

وتابع الشعيبي: “اليوم حركة النهضة منخرطة في معركة استعادة الحرية ضمن جبهة الخلاص الوطني، وفي تيار جامع يزداد اتساعا وشمولا في مواجهة هذا الاستبداد الزاحف على كل مكاسب الانتقال الديمقراطي في تونس”.

وقال عماد الخميري، الناطق الرسمي لحركة النهضة والقيادي بجبهة الخلاص الوطني: “وضع النهضة هو من وضع المجتمع السياسي التونسي بعد 25 تموز/ يوليو 2021 بكل فاعليه السياسيين، حيث تعرض للاستهداف في رموزه وشخوصه وقياداته من الصف الأول، والنهضة وجبهة الخلاص -على وجه الخصوص- تعرضت مقراتها للغلق وأنشطتها للتضييق، ودخلنا عصر تجريم العمل السياسي بصفة مقنعة، في مخالفة للدستور والقانون والحقوق الكونية الممنوحة للناس في كل العالم، وفي تراجع رهيب عن مكتسبات ثورة الحرية والكرامة، وفي استهداف لكل روافع العمل الشعبي والمجتمعي”.

واعتبر أن “استهداف المنظمات والأحزاب، بما في ذلك حركة النهضة (أكبر حزب سياسي في تونس) ينسجم مع قناعات ومواقف النظام القائم، في رفضه للأحزاب والوسائط الاجتماعية، وفي عمله على تكريس نظام قاعدي فُرض بالقوة ودون تشاور، فضلا عن أنه نظام موغل في المركزية، وشمولي استبدادي لا يمكن أن يرتكز دون حرب على الأحزاب والمنظمات والجمعيات، وما نسيه هذا النظام هو أن هناك ثورة وقعت في البلاد، وعاش خلالها الناس في حرية التنظم والتعبير، ومُنحوا جملة من الحقوق التي لم ينالوها طيلة دولة الاستقلال، وذلك بفضل دماء الشهداء، وهذه الحقوق والمكتسبات ستظل أصيلة وتمثل توقا نحو استعادة الحرية والديموقراطية”.

وأضاف الخميري لـ”القدس العربي”: “اليوم هناك جزء كبير من التونسيين يقاومون بأدوات النظام السلمي المدني، والنهضة هي جزء من هذا التيار المقاوم في المجتمع التونسي والذي يتجه نحو الاتساع بتعبيراته الشبابية، ويتجه نحو الالتقاء حول المهمات والأولويات الوطنية، وأهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين واستعادة الديموقراطية وإيقاف التأثير السلبي للخيارات الشعبوية على الاقتصاد والثروات والمجتمع”.

وعلق على الدعوات لحل حركة النهضة بالقول: “ما فتئت أصوات معادية للديموقراطية -شربت من لبن الاستبداد وتتغذى على فتات موائد أنظمة التسلط وتغلبها نزعاتها الاستئصالية- تصدر هذه الدعوات الكريهة، وتلتقي في ذلك مع خطاب التقسيم المجتمعي الذي تغذيه السلطة بتقسيمها المجتمع إلى فسطاطين: الموالين الوطنيين والمعارضين الخائنين”.

وأضاف الخميري: “يتناسى كل هؤلاء أن النهضة لم تأت إلى المجتمع التونسي عبر تأشيرة، إنما هي تيار اجتماعي واسع وأصيل في المجتمع التونسي، يجمع بين المحافظة الثقافية والحداثة الديموقراطية، ويعبر عن أصوات آلاف التونسيين، مما يجعل النهضة جزءا من هذه التربة ومكونا أصيلا من مكونات البلاد بتاريخها وثقافتها، والنهضة ستظل متمسكة بخياراتها وثوابتها المبدئية في التمسك بالقانونية والعلنية، مؤمنة بالدور الموكول لها في تمثيل جمهور واسع ومهم في بلدنا، يتطلع إلى القيام بدور في نهضة البلاد وحماية استقرارها”.

وكانت البرلمانية فاطمة المسدي تقدمت أخيرا بطلب لـ”حل” حركة النهضة، التي قالت إنها “متورطة في المساس بالأمن القومي، ولديها ملفات منشورة أمام القضاء تتعلق بشبهات التورّط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر”، وهو ما نفته الحركة التي دعت السلطات إلى التوقف عن استعمال القضاء لتصفية أحزاب المعارضة.