قيادة الأسرى تبقى على حالة الاستنفار رغم تعليق الإضراب.. وتحذير من تكرار سيناريو اغتيال الأسير خضر عدنان

غزة – “القدس العربي”:

رغم تعليق إجراءات الإضراب عن الطعام، الذي كان مقررا أن يبدأ صبيحة الخميس، أبقت قيادة الأسرى على حالة التأهب والاستنفار التي أعلنوا عنها منذ أسبوعين تقريبا، بعد تراجع سلطات السجون عن فرض عقوبات جديدة على الأسرى، في وقت لا يزال ثلاثة أسرى يواصلون “معركة الأمعاء الخاوية” بوضع صحي خطير للغاية.

استمرار الاستنفار

وعادت الأوضاع في جميع السجون إلى ما كانت عليه سابقا، وأنهى الأسرى فعاليات تأخير الخروج من غرف الاعتقال، وكذلك تأخير العودة إليها من ساحة “الفورة”، والتلويح لحل التنظيمات داخل السجون.

وقالت اللجنة العليا للحركة الأسيرة، إن قرار تعليق خطوة الإضراب عن الطعام جاء بعد تراجع الاحتلال الإسرائيلي عن قرار تقليص الزيارات للأسرى.

وجاء في بيان اللجنة “بعد أن تراجع الاحتلال بمختلف مؤسساته وأدواته القمعية، وفي مقدمتها إدارة السجون ومن يقف خلفها، عن قراراته بحق أبنائكم الأسرى، بتقليص زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في سجونه، أجرت اللجنة مشاوراتها، وقررت تعليق خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام”.

لكن اللجنة أعلنت الإبقاء على حالة الجهوزية والاستنفار الكاملة في صفوف الأسرى، وقالت “إن جاهزيتنا واستعدادنا الدائم ووحدة صفنا هي الضمان الوحيد للحفاظ على حقوقنا وكرامتنا حتى نيل حريتنا التامة، وإن سلاح الإضراب عن الطعام هو سيفنا المشرع والدائم لحفظ حقوقنا”.

وهددت قيادة الأسرى سلطات الاحتلال، بالعودة إلى خطوة الإضراب عن الطعام، في حال عادت وطبقت قراراتها العقابية الجديدة، المتمثلة في تقليص مدة الزيارات من مرة واحدة في الشهر إلى مرة كل شهرين.

وجاء في بيان قيادة الأسرى “إن رسالتنا للاحتلال: إن عدتم عدنا، ولن نسمح يومًا بأن يتم المس بحقٍّ أصيلٍ انتزعناه بجوعنا وصبرنا وتضحية شهدائنا من أبناء الحركة الأسيرة، وإن معركتنا مع الاحتلال هي معركة مفتوحة تتغير طبيعتها وشكلها وفق مقتضيات المرحلة ومعطيات الميدان، ولن تتوقف هذه المواجهة إلا بتحرير أرضنا وشعبنا”.

وأنهت قيادة الأسرى بيانها بالقول “إن انتصارنا التام لا يتحقق إلا بحريتنا الكاملة والتامة، والسعي من أجلها هو أقدس الواجبات الملقاة على عاتق فصائلنا وشعبنا العظيم في جميع أماكن وجوده، ويجب الاستمرار في العمل من أجل حريتنا حتى الإنجاز القريب بإذن الله تعالى”.

وقال قدورة فارس رئيس هيئة الأسرى والمحررين “إن حالة الوحدة في صفوف الأسرى وحالة التضامن الخارجية مع قضيتهم من أبناء الشعب الفلسطيني والقوى الفاعلة، خلق معطيات جديدة أمام متخذي القرار في حكومة الاحتلال”.

وكان الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، أعلن عن فرض عقوبات على الأسرى، تشمل تقليص الزيارات، ضمن خطته الرامية بتقليص مدة الاستراحة في ساحة السجن، وكذلك تقليص أصناف المنتجات الغذائية المعروضة في المقصف، وتقليص عدد قنوات التلفزيون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، ومنع الأسرى من شراء المنظفات، إلى جانب خلق اكتظاظ متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.

ولاقت هذه العقوبات اعتراضات من منظومة الأمن الإسرائيلية، التي حذرت من حدوث تصعيد خطير يمتد خارج السجون، في حال جرى تطبيق العقوبات، وهو ما دفع برئيس وزراء الاحتلال إلى إلغاء العقوبات.

ولذلك أعلن حزب “القوة اليهودية” الذي يقوده المتطرف بن غفير، أن كتلة الحزب لن تلتزم بالتصويت مع الائتلاف الحكومي في “الكنيست”، حتى يتم الموافقة على اتخاذ قرارات لتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون.

تراجع وضع المضربين

إلى ذلك، فلا تزال أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، تزداد سوءا بسبب تراجع أوضاعهم الصحية، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس وكايد الفسفوس، مقلقة للغاية.

وذكرت أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز الأخرس والفسفوس بأوضاع اعتقالية قاسية، كما تُجري بحقهما جملة من الإجراءات التنكيلية، بهدف كسر إرادتَيهما وإضرابهما المفتوح عن الطعام.

وذكرت أن الأسير الأخرس (52 عاماً) من بلدة سيلة الظهر في محافظة جنين، مضرب منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله التعسفي، وبات حاليا يعاني أوجاعا في أنحاء جسده كافة، وآلام في القلب والمعدة ودوار شديد، وفقد الكثير من وزنه.

وأشار إلى أن الأسير الأخرس يشتكي من مرض الضغط، ويمتنع عن أخذ دوائه والمدعمات حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

وأوضحت أن الأسير الفسفوس يعاني التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية ولا يستطيع المشي أو الوقوف، إضافة إلى أوجاع في أنحاء جسده كافة، ويصاب بالدوار والدوخة وعدم الاتزان، ولم يخرج لزيارة محاميه، نظرا إلى سوء وضعه الصحي، علما أنه تم تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العسكرية التابعة لدولة الاحتلال “عوفر” بالقرار الإداري الصادر بحقه، ولم يتم تعيين جلسة للنظر فيه.

يشار إلى أن المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) مضرب هو والأسير سلطات خلوف منذ 43 يوما،

وقال نادي الأسير إن ما يجري بحقهم يعد “جريمة تشارك فيها أجهزة الاحتلال كافة”، لافتا إلى أن هذه الأجهزة تواصل تعنتها وترفض حتى التعاطي مع مطلبهم المتمثل في إنهاء اعتقالهم التعسفي، وذلك رغم تفاقم حالتهم الصحية.

أوضاع صحية سيئة

وحذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، إدارة سجون الاحتلال من تكرار سيناريو اغتيال الأسير الشيخ الشهيد خضر عدنان، مهددة برد غير متوقع يُجبر الاحتلال على إعادة سياساته تجاه الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، حال تعرض أي أسير من الحركة لعملية اغتيال جديدة، وقالت إنها أبلغت من قبل محامية الأسير خلوف بأن وضعه الحالي أشبه بالأيام الأخيرة للأسير الشهيد خضر عدنان.

وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير المريض قاسم معروف مسلم (52 عاما)، من بلدة تلفيت في نابلس، يعاني أوضاعا صحية صعبة.

وأوضحت محامية الهيئة شيرين عراقي، بعد زيارتها الأسير مسلم في “سجن شطة”، أنه يعاني من مرض السكري منذ عام 2014، لكن وضعه ساء مؤخرا ووصل معدل السكري في الدم إلى 450، ما أدى إلى حقنه بثلاث حقن إنسولين يوميا.

وأشارت إلى أن الأسير مصاب بمرض الضغط منذ عام 2008، وأصبح مؤخرا يشتكي من شد عصب وتشنجات وأوجاع شديدة في رجليه ويديه، ولا يستطيع تحريك أطرافه، وعندما راجع عيادة السجن أخبروه أن هذا قد يكون نتيجة الضغط والسكري، لكن الأسير بحاجة إلى عرضه على طبيب مختص بأسرع وقت ممكن، إذ إن وضعه الصحي آخذ بالتدهور، وهذا الأسير معتقل منذ تاريخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2000، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما، تبقّى له منها 7 سنوات.

كذلك قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجون الاحتلال تُواصل جريمة “الإهمال الطبي” بحق الأسير محمد الخطيب (40 عامًا) من طولكرم، التي أدت إلى تفاقم وضعه الصحي، وذكر أن الأسير الخطيب يعاني مشكلات حادة في الظهر -انزلاق غضروفي خطير، وكان قد التقى بطبيب مختص مؤخرًا، إذ أوصى بإجراء صورة خاصة للتأكد من تشخيص حالته الصحية الأخيرة، وتوفير العلاج اللازم له بناءً على ذلك، وأنه رغم التوصية بإجراء الصورة منذ سبعة شهور، لم تقم سلطات السجون بنقله إلى المشفى، حيث يعتمد حاليا بشكل أساسي في العلاج على المسكنات التي أصبحت غير مجدية، أمام الألم الذي يشعر به.

والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال صعدت مؤخرا من حملات الاعتقال، ووفقا لإحصائيات نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000، بينهم 83 امرأة، و678 طفلًا، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري 2350 أمرا، بينهم 1245 أمرا جديدا، و1105 أمر تجديد.