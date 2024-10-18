قيادة الجيش تدعو إلى التنبه من المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى إيقاع الفتنة بين اللبنانيين- (تدوينة)

بيروت: حذرت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم الجمعة، من المخططات الإسرائيلية والحرب النفسية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، داعية إلى التحلي بالوعي والمسؤولية.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إن “العدو الإسرائيلي لا يزال ممعنا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز. هذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر بينهم؛ لذا ينبغي التنبه لمخططات العدو والتحلي بالوعي والمسؤولية”.

وأشار إلى أن الجيش يسعى “لدحض هذه الشائعات المعادية وقطع الطريق على الفتنة وملاحقة مطلقيها”.

لا يزال العدو الإسرائيلي ممعنًا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز. هذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنّها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر… pic.twitter.com/b7A4dhaNQa — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 18, 2024

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.

(وكالات)