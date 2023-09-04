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قيادية في البرلمان الألماني: المستشار وحده يعوق تسليم صواريخ “تاوروس” لأوكرانيا- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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شمالنبرغ: انتقدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، إحجام المستشار أولاف شولتس عن تسليم صواريخ كروز الألمانية من طراز “تاوروس” إلى أوكرانيا.

وكتبت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر على منصة “إكس” (تويتر سابقا) الأحد: “ماذا ينتظر المستشار بحق الله؟ هو وحده الذي يعرقل هذا القرار داخل الائتلاف الحاكم. هذا أمر غير مسؤول”.

وتطالب أوكرانيا منذ فترة طويلة بصواريخ كروز من طراز “تاوروس”. وأدلى المستشار شولتس بتصريحات متحفظة إزاء هذا الأمر. وهناك مخاوف في ألمانيا من إمكانية إطلاق الصواريخ الحديثة من أوكرانيا لإصابة أهداف في الأراضي الروسية، وهو ما قد يترتب عليه انتقام من روسيا.

ورد النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه شولتس، رالف شتيغنر، على تغريدة شتراك-تسيمرمان صباح الاثنين، وكتب أن شتراك-تسيمرمان “تهين المستشار مرة أخرى لأنه لا يحيي كل مطلب بتسليم الأسلحة أو ينفذ الأوامر”، مضيفا أنه في الحرب والسلام يمكن الاعتماد على المستشار، فهو “يفكر أولا- ثم يتصرف بتعقل وحذر وذكاء”.

وفي إشارة إلى الترشيحات الموسيقية التي ينشرها شتيغنر بانتظام من مدينة بوردسهولم الألمانية على منصة “إكس”، ردت شتراك-تسيمرمان: “صباح الخير من بوردسهولم. ترشيح رالف شتيغنر الموسيقي لكم هنا من الفلك الرقمي اليوم هو إذاعة موسكو”.

(د ب أ)

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