قيادية في البرلمان الألماني: المستشار وحده يعوق تسليم صواريخ “تاوروس” لأوكرانيا- (تغريدة)

شمالنبرغ: انتقدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني، ماري-أغنيس شتراك-تسيمرمان، إحجام المستشار أولاف شولتس عن تسليم صواريخ كروز الألمانية من طراز “تاوروس” إلى أوكرانيا.

وكتبت السياسية المنتمية للحزب الديمقراطي الحر على منصة “إكس” (تويتر سابقا) الأحد: “ماذا ينتظر المستشار بحق الله؟ هو وحده الذي يعرقل هذا القرار داخل الائتلاف الحاكم. هذا أمر غير مسؤول”.

„Momentan“ will er #Taurus nicht liefern.“ „Momentan“ sterben aber weiter die Menschen in der #Ukraine. Auf was wartet der @Bundeskanzler in Gottes Namen? Er alleine blockiert diese Entscheidung innerhalb der Koalition. Das ist verantwortungslos. https://t.co/QSf2rfr9ix

— Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) September 3, 2023