قياديون عرب بإسرائيل يعتزمون الإضراب عن الطعام رفضا لتجويع غزة- (تدوينات)

القدس: يعتزم قياديون عرب في إسرائيل خوض إضراب عن الطعام لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد المقبل، “ردا على حرب التجويع والإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وأعلنت “لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني” في بيان الاثنين، عن الإضراب بمشاركة قيادات سياسية وشعبية وأكاديمية “ردا على حرب التجويع والإبادة التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء بلديات ومجالس محلية وقادة أحزاب ونشطاء سياسيين وأعضاء كنيست (البرلمان الإسرائيلي) وشخصيات أكاديمية.

وقالت اللجنة، وهي أعلى هيئة تمثيلية للمواطنين العرب في الداخل الفلسطيني: “لقد بلغت سياسة الابادة والتجويع والتهجير التي يمارسها الاحتلال أوضاعا كارثية على شعبنا، لا يحتملها العقل ولا المنطق ولا الضمير واللا انسانية”.

وأضافت: “جاء القرار إلى جانب دعوة الجمهور الواسع للقيام بنشاطات إسنادية لأهداف الإضراب، ضمن التزامنا تجاه قضايا شعبنا، في وجه هذه الحرب، التي تحظى بتآمر دولي واسع النطاق، من خلال الصمت المطبق، الذي يعد شراكة بالجريمة”.

وذكرت أنها قررت أن يكون مركز الاضراب في مقر “الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا”، في مدينة يافا.



ومع تفاقم حالات المجاعة في غزة جراء الحصار الإسرائيلي، تصاعدت حملات تضامن بالإضراب الرمزي عن الطعام بمشاركات عربية ودولية من نشطاء وحقوقيين.

وشهدت منصة “فيسبوك”، الاثنين، تضامنا واسعا عبر عشرات المنشورات الداعمة للإضراب الرمزي اليوم عن الطعام تضامنا مع غزة.

بينما دعت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، في منشور عبر منصة إكس للإضراب الجماعي عن الطعام الثلاثاء.

من عرض البحر، وبقلوب مثقلة، ندعوكم لإيصال هذا المنشور إلى مليون إعادة تغريد…

دعوة لاعتصامات وإضراب جماعي عن الطعام في #ثلاثاء_الغضب – 22/7/2025

أمام السفارات الأميركية والإسرائيلية في كل عواصم العالم.

حتى يتوقف التجويع والإبادة في #غزة

——

From the open sea, with heavy…

— ICBSG | اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (@ICBSOFGAZA) July 20, 2025