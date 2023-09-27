قيادي بارز في المعارضة التونسية يبدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله

تونس – «القدس العربي»: قالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في ملف التآمر ضد أمن الدولة في تونس إن القيادي البارز في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، بدأ إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

وقالت، في بيان، إن بن مبارك أعلمها بأنّه “دخل في إضراب عن الطّعام بداية من منتصف اللّيلة الفاصلة بين يومي الإثنين والثلاثاء، احتجاجاً على المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بالمكتب 36 بقطب مكافحة الإرهاب، ولن يقطع هذا الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضيّة السياسيّة المختلقة والمفبركة”.

وأكدت أنها تتفهم الظّروف التي دفعت بن مبارك لاتخاذ “هذا القرار الخطير رفضاً للظّلم احتجاجاً على توظيف القضاء في خصومة سياسيّة”، مؤكدة مساندتها “لكل النّضالات الفرديّة والجماعيّة التي يخوضها المعتقلون في هذه القضيّة وجميع المعتقلين السّياسيّين وضحايا محاكمات الرّأي دفاعاً عن حرّياتهم المسلوبة دون ذنب ولا جريمة”.

كما ناشدت “جميع الأحرار في تونس لمساندة هذا التّحرّك النّضاليّ المشروع، والمؤمنين بالقضايا العادلة من مكوّنات الطّيف السّياسي والمنتظم الحقوقي لبذل كلّ الجهود لإنهاء هذه المظلمة الصّارخة”. فيما عبرت جبهة الخلاص الوطنيّ عن “تضامنها الكاملِ ومُساندتها التّامّة لجوهر بن مبارك وبقيّة القادة السّياسيّين المعتقلين ظلماً على خلفيّة قضيّة ملفّقة وظّفت فيها السّلطة الحاكمة الجهاز القضائي لتصفية معارضين للحكم الفردي الانقلابي”.

ودعت “كافّة القوى الحيّةِ في البلاد وكلّ الأحرار والمؤمنين بالحرّيّة والمواطنة إلى مُساندة هذا التّحرّك المشروع حتّى غلق قوسِ القضايا الملفّقة والمحاكمات السّياسيّة”.

كما طالبت ب”إطلاق سراح كافّة المعتقلين السّياسيّين وسجناء الرّأي ووقف المحاكمات السّياسيّة الكيديّة ورفعِ يد السّلطة التّنفيذيّة عن القضاء”.