قيادي بارز في حماس يظهر لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 ويطمئن على صحة الزهار

غزة – “القدس العربي”:

بينما كان الجناح العسكري لحركة حماس كتائب القسام، يؤكد استشهاد قادة ميدانيين له في قطاع غزة، خلال وضع صور لهم بجوار منصة تسليم الأسرى في مخيم وسط قطاع غزة، ظهر مسؤول في الحركة للمرة الأولى على شاشات التلفزة، بعد أن كانت أنباء إسرائيلية سربت خلال فترة الحرب تتحدث عن اغتياله، وقد طمأن في سياق تصريحاته على صحة القيادي البارز في حماس الدكتور محمود الزهار، الذي اختفى منذ يوم السابع من أكتوبر 2023.

وعلى شاشة قناة “الجزيرة مباشر”، ظهر مشير المصري، أحد المسؤولين في المكتب الإعلامي لحركة حماس، وعضو المجلس التشريعي “المنحل” عن الحركة، وهو من أبرز الوجوه الإعلامية للحركة في قطاع غزة.

وأجريت المقابلة ليل السبت، من إحدى مناطق شمال قطاع غزة، حيث يقطن هناك القيادي المصري، المنحدر من بلدة بيت لاهيا.

على شاشة قناة “الجزيرة مباشر”، ظهر مشير المصري، أحد المسؤولين في المكتب الإعلامي لحركة حماس، وعضو المجلس التشريعي “المنحل” عن الحركة

وجاء ذلك بعد أنباء إسرائيلية سربت خلال الحرب، تحدثت عن تمكن الجيش الإسرائيلي من اغتياله واغتيال القيادي الزهار في الغارات التي نفذت ضد قطاع غزة.

وبدا المصري بصحة جيدة، وقال “في أول اطلالة إعلامية بعد السابع من أكتوبر، أوجه التحية لشعبنا الفلسطيني الذي سجل أروع ملاحم الصمود، والتحية لمقاومتنا الباسلة.. والتحية لأحرار الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم”.

كما طمأن المصري على صحة القيادي البارز في حماس الدكتور الزهار، وقال “إنه في حال جيدة، وندعو الله بالسلامة لشعبنا الفلسطيني”، نافيا بذلك المزاعم الإسرائيلية التي تحدثت عن اغتياله.

وقال “إشاعات العدو الصهيوني كانت لضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني، بإعلانه عن اغتيال معظم قادة المقاومة الفلسطينية”.

ووفق معلومات مؤكدة، فإن العروض الأخيرة التي نظمتها القسام خلال تسليم أسرى إسرائيليين، ظهر خلالها عدد من قادة الجناح العسكري للحركة، كانت إسرائيل ادعت اغتيالهم.

وسابقا أعلنت حماس عن أسماء عدد من قيادات الصف الأول والثاني، استشهدوا خلال الحرب، ومن أبرزهم روحي مشتهى وسامح السراج وعضو المكتب السياسي للحركة، وسامي عودة مسؤول الأمن العام في الحركة، علاوة عن استشهاد قائد الجناح العسكري محمد الضيف وكبار مساعديه.

وبالعودة لتصريحات المصري، فقد قال “إن معركة طوفان الأقصى أكدت على معادلة مفادها، أن حماس حقيقة لا يمكن طمسها، وأن شعبنا جبار في ذاته، وأن المقاومة الفلسطينية موحدة”.

وأعلن في ذات الوقت جاهزية حركة حماس للتفاوض من أجل المرحلة الثانية من التهدئة، لكنه قال إنه حتى اللحظة لم تبلغ حماس بموعد محدد لمفاوضات هذه المرحلة، وقال “مستعدون لعقد صفقة شاملة”.