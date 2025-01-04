قيادي في “حزب الله” يؤكد على ضرورة مقاربة الاستحقاق الرئاسي بموقف متفاهم عليه بين الحزب وحركة أمل

بيروت: أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية التابعة لـ”حزب الله” النائب محمد رعد، بعد لقائه مع عدد من نواب الكتلة، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، على وجوب مقاربة الاستحقاق الرئاسي بموقف متفاهم عليه بين “حزب الله” وحركة أمل، التي يرأسها بري.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب محمد رعد بحضور عدد من النواب، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما السياسية والميدانية منها والملف الرئاسي وشؤونا تشريعية، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب.

وقال النائب رعد عقب اللقاء ” في موضوع الاستحقاق الرئاسي تداولنا وجهات النظر وجرى التأكيد على وجوب مقاربتنا لهذا الاستحقاق بموقف متماسك ومتفاهم عليه أساسا بين حزب الله وحركة أمل تحقيقا لما يراه الفريقان مناسبا للبلاد في المرحلة الراهنة التي تزدحم فيه الملفات والقضايا التي تحتاج إلى معالجات جدية وناجحة وسريعة”.

وأضاف “إن حفظ السيادة الوطنية واجب الجميع لأن السيادة ليست شعارا بل هي أهم قواعد الوفاق الوطني التي يجب أن تترجم بنودا قانونية في كل التشريعات المرعية الإجراء في البلاد”.

وتوجه رعد إلى كل الشركاء في الوطن قائلا “دعوتنا أن تعالوا جميعا لنستثمر قدراتنا وطاقاتنا ولبنانيتنا من أجل حفظ بلدنا وحماية وجودنا والعيش معا بأمن وكرامة وحفظ حقوق ومصالح الجميع”.

وأعلن أنه تم التداول مع بري “في الخطوات المزمع القيام بها من قبل لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق وخصوصا في ما يتصل بتثبيت كامل وقف الخروقات الصهيونية وإجلاء قوات العدو عن أرضنا المحتلة لا سيما تلك التي توغل فيها حقدا بعد إعلان الاتفاق”.

يذكر أن بري كان قد حدد في التاسع من يناير/كانون الثاني الحالي، موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأعلن أنه سيدعو السفراء إلى الجلسة.

وكانت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قد انتهت في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ودخل لبنان في مرحلة الشغور الرئاسي.

(د ب أ)