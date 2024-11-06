حماس: موقفنا من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه الشعب الفلسطيني

القاهرة: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الأربعاء تعقيبا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي تظهر تقدم المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد “على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة”.

وأضاف البيان “على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعي أن شعبنا ماض في مواجهة الاحتلال الصهيوني البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وتابع البيان “إننا نطالب بوقف الانحياز الأعمى للاحتلال الصهيوني، والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق”.

وفي وقت سابق، قال القيادي الكبير في حماس سامي أبو زهري اليوم الأربعاء إن فوز ترامب بالمنصب “يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات”.

وأضاف أبو زهري أن “خسارة الحزب الديمقراطي هو الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم الإجرامية تجاه غزة”، ودعا ترامب إلى “الاستفادة من أخطاء” الرئيس جو بايدن.

كما أكد قيادي كبير آخر في حركة حماس الأربعاء أن على واشنطن “وقف الدعم الأعمى” لإسرائيل ووضع حد للحرب في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة باسم نعيم إن انتخاب ترامب “شأن خاص بالأمريكيين” لكن “يجب وقف هذا الدعم الأعمى للكيان الصهيوني على حساب مستقبل شعبنا وأمن واستقرار المنطقة”.

(وكالات)