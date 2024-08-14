حماس لن تشارك في مفاوضات الهدنة المرتقبة الخميس في قطر لكن قد تلتقي بالوسطاء لاحقا

“القدس العربي”: قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأربعاء، إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقرر عقدها غدا الخميس في قطر، لكن مسؤولا مطلعا على المحادثات قال إن من المتوقع أن يتشاور الوسطاء مع الحركة بعدها.
وشككت حماس في فرص تحقيق نتائج حقيقية من خلال المحادثات وألقت باللوم على إسرائيل في تعثرها.
وقال القيادي الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري لوكالة رويترز “أما الذهاب لمفاوضات جديدة فهو يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر”.
غير أن غياب حماس عن المحادثات لا يلغي فرص إحراز تقدم نظرا لأن خليل الحية كبير مفاوضي الحركة يقيم في الدوحة، كما أن حماس لديها قنوات مفتوحة مع مصر وقطر.
وقال أبو زهري “حركة حماس متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من يوليو والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب (الرئيس الأمريكي جو) بايدن والحركة جاهزة للبدء فورا في البحث في آليات تنفيذها”.
أيضا أكد القيادي في حماس، سهيل الهندي، في تصريح لوكالة الأناضول، أن الحركة لن تكون جزءا من مفاوضات الخميس “سواء التي تنعقد بالدوحة أو القاهرة”.
وأوضح أن حماس طالبت بـ”التزام واضح من قبل إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في 2 يوليو/ تموز الماضي (استنادا لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وفق ما نقله الوسطاء من توضيحات، فإذا حصل ذلك فالحركة جاهزة للدخول بآليات تنفيذ الاتفاق”.
وقال مصدر مطلع إن حماس تريد عودة الوسطاء إليها “برد جاد” من إسرائيل. وذكرت الحركة الفلسطينية أنها ستلتقي بالوسطاء بعد جلسة الخميس إذا حدث ذلك.
وأفاد مسؤول مطلع على عملية المحادثات بأن من المتوقع أن يتشاور الوسطاء مع حماس.
واليوم الأربعاء، أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن وفدا إسرائيليا سيحضر محادثات الخميس في الدوحة.
نتنياهو يرسل وفده
وجاء في بيان صادر عن مكتبه “وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة غدا (الخميس)، وكذلك على التفويض بإجراء المفاوضات”.
وسيترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الموساد دافيد برنياع، بينما ستضم عضويته رئيس جهاز الشاباك رونين بار، ومسؤول ملف المفقودين في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون.
بيرنز ومكغورك يشاركان في المحادثات
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المحادثات على النحو المخطط له رغم قرار حركة حماس عدم الحضور.
وأضاف أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بريت مكغورك سيشاركان في المحادثات غدا.
وكانت حركة حماس طالبت، في بيان، الأحد الماضي، الوسطاء في هذه المفاوضات بـ”تقديم خطة لتنفيذ ما قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه بتاريخ 2 يوليو، استنادا لرؤية بايدن وقرار مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال بذلك، بدلا من الذهاب إلى مزيد من جولات المفاوضات أو مقترحات جديدة توفر الغطاء لعدوان الاحتلال، وتمنحه مزيداً من الوقت”.
وأضافت حماس آنذاك: “رغم أننا والوسطاء في مصر وقطر ندرك حقيقة نوايا ومواقف الاحتلال ورئيس حكومته، إلا أن الحركة تجاوبت مع الاتفاق الأخير، والذي واجهه العدو بشروط جديدة لم تكن مطروحة طوال عملية التفاوض”.
ونهاية مايو/ أيار الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل لوقف القتال والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين بغزة، وقبلتها حماس وقتها. لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ”المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي. ثم أضاف نتنياهو لاحقا شروطا أخرى، بينها نفي أسرى فلسطينيين من ذوي المحكوميات العالية إلى دول أخرى مثل قطر وتركيا.
(وكالات)
لقد وضعوا نتنياهو في زقاق مغلق … ليس في موقع يسمح له بفرض الشروط … والداخل الاسرائيلي على شفا الانفجار من السقف الذي يضعه المتطرفون … خطوة غاية في الذكاء
أحسنتم فلا داعي لإهدار الوقت مع السفاح الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم قاتل أطفال غزة هذي شهور وشهور النتن ياهو الذي يتلاعب بالجميع ليبقى أطول فترة ممكنة في حكم تل أبيب التي ستتحول إلى كرة من لهيب تحرق عصابة الشرذمة الصهيونية المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒
اعتقد انه ومن صالح اسرائيل بقاء حماس وحزب الله وايران في السلطة كي تبقى اسرائيل بنظر المجتمع الدولي الدولة المعتدى عليها والا اسرائيل لديها ترسانه قوية.
لا، ببساطة الغرب لم يتحرك عندما أباد النازيون بعض اليهود وأخرجوهم من أوروبا، بل أعان على جمعهم من الشتات وتوطينهم في فلسطين وتسليحهم والاعتراف بدولتهم وحمايتها. ثم عمل لها مصالحة اقليمية مع انظمة منذ 1970 واحباط المقاومين لها بمذابح وبقوى اقليمية ودفع من بقي للالتحاق بطابور التطبيع! ومن مصلحة الغرب واسرائيل بقاء المطبعين يطعمون ويسقون صهيونيا ومستوطنا ويدفعون فاتورة المليارات الدفاعية ويسهلون للقواعد حماية أجواء اسرائيل الكبرى!
شيء مؤلم ان يكونوا الاخوة في غزة وحدهم.
الحكام العرب دفعوهم لان يتحالفوا مع الايرانيين، هولاء لا تهمهم إلا مصالحهم ولو حرقت المنطقة بمن فيها، من قتل و هجر ملايين السوريين و الفلسطينيين في سوريا سوف يقاتل من اجل اهل غزة؟
منذ ان كنا أطفالاً كان النظام العلوي يقول لنا ٨٠٪ من الدخل القومي من اجل الجيش.
و خلال هذه العقود و كل حروب النظام الطائفي قتل من الاسرائيليين ٣٧٦ و من السوريين ربما اكثر من مليونين، و اليوم اكثر من ١٣٥٠٠٠ في سجونه.
اين مصر و الجزائر و تركيا وووووو
حتى ولو كذباً حركوا جيوشكم إلى الحدود ممن انتم خائفون، ماذا في هذا الكرسي لتبيعوا إنسانيتكم و آخرتكم و اخلاقكم من اجله.
هذا ليس الم المسلمين ولا العرب ولا حتى الفلسطينيين، بل وجع ابناء غزة المؤمنين الصابرين وحدهم، ليسم لهم إلا جل جلاله.
ونعم الرد لإن المفاوضات بعد المجازر والدمار الذي قام به الحلف الصهيوصليبي في غزة لم يترك مجال للتفاوض مع هؤلاء المجرمين العنصريين القتلة
التفاوض ليس في صالح الفلسطينيين. ولن يحصلوا على شيء وإن خرجوا فسوف يعودون.
واشنطن و تل أبيب من خلال الإعلان الثلاثي الذي إنطلى المعلن عنه على الوسيطين العربيين لم يكن إلا لربح الوقت لتجييش الدعم الأمريكي العسكري بالمنطقة للصد الرد الإيراني و ما واقعة مدرسة التابعين إلا جوابا صريحا على جدية نتنياهو للوصول إلى إطلاق النار لحد الساعة ليست هناك مقدمات مشجعة على الأقل وقف قتل المدنيين هناك أزمة ثقة حقيقية إذا كان هناك فعلا إرادة صادقة لتم وقف إطلاق النار خاصة خلال فترة المفاوضات و كذلك أن 48 ساعة القادمة هي مؤشر لتلقي الرد على عنجهية و تعنث نتنياهو و حكومته المتطرفة
في رقبة الشعب العربي الصامت–الشهداء كما اعلمنا الله احياء عند ربهم يرزقون وهنئيا لهم
الفلسطينيون غير معنيين إلا بالمقاومة المسلحة إلى ان يحرروا بلادهم من الاستعمار الصهيوني . نقطة و ارجع للسطر .