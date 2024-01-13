قيادي بـ حماس يشكر قطر على إرسال أدوية إلى غزة

بيروت: وجه أسامة حمدان،القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المقيم في لبنان، اليوم السبت الشكر إلى قطر على إرسالها أدوية إلى قطاع غزة “في ظل مخاطر عديدة تهدد حياة” الفلسطينيين.

وذكر حمدان في مؤتمر صحافي “نقوم برعاية الأسرى… نوفر الدواء مما يتيسر ولكن مع الحصار ومنع الدواء… سنعالجهم بما يتوفر من دواء يصل إلى شعبنا”.

وقال مؤكدا “ما يصل من دواء سيكون جزء منه لعلاج بعض الأسرى”، والأولوية لمواطني غزة.

وتابع “هذا الأمر فيه مشكلتان، الأولى نحن نعتقد أن شعبنا يحتاج إلى الدواء وهو أولى بالدواء، والمشكلة الثانية البعد الأمني”.

وأعلنت إسرائيل أمس الجمعة أنها توصلت إلى ترتيب مع قطر يسمح بتسليم أدوية للإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

(رويترز)