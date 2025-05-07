قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع أمريكا لا يشمل إسرائيل

دبي: أعلنت جماعة الحوثي اليمينة اليوم الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار بينها وبين الولايات المتحدة لا يشمل العمليات ضد إسرائيل، مما يعني أن الهجمات التي تستهدف السفن وتسببت في اضطراب حركة التجارة العالمية لن تتوقف تماما.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقف استهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، وقال إن الجماعة وافقت على التوقف عن عرقلة طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط.

وبعد تصريح ترامب قالت عُمان إنها توسطت في اتفاق لوقف الهجمات على السفن الأمريكية.

ولم ترد أي تقارير عن هجمات للحوثيين على سفن في البحر الأحمر منذ يناير كانون الثاني.

وقال محمد عبد السلام كبير المفاوضين لجماعة الحوثي اليوم الأربعاء “الاتفاق لا يتضمن إسرائيل بأي شكل من الأشكال… والذي حصل هو مع الأمريكي بوساطة عمانية، والتوقف سيكون عن استهداف السفن الأمريكية… طالما أعلنوا التوقف والتزموا فعلا فموقفنا دفاعي وسيتوقف الرد”.

(رويترز)