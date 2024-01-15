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قيادي حوثي: الهجمات على سفن إسرائيل والمتجهة لها في البحر الأحمر ستستمر

منذ ساعة واحدة

محمد عبدالسلام كبير مفاوضي الحوثيين

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صنعاء: قال محمد عبدالسلام كبير مفاوضي الحوثيين اليوم الاثنين إن موقف الجماعة لم يتغير بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الضربات ستستمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقال لرويترز “‏موقفنا من أحداث فلسطين والعدوان على غزة لم يتغير ولن يتغير لا بعد الضربة ولا بعد التهديدات”.

وتابع “‏الهجمات لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة”.

وأضاف “‏طلبنا هو إنهاء العدوان الإجرامي في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء إلى قطاع غزة في الشمال وفي الجنوب”.

وقال “‏تواصلاتنا مع المجتمع الدولي مستمرة لتوضيح موقفنا والتأكيد على أن السفن الملاحية في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكل السفن في العالم باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل فقط وفقط”.

وأكد بالقول “‏نحن لا نريد التصعيد… ولكن للأسف من يقوم بعسكرة البحر الأحمر وملئه بالبوارج والفرقاطات والقطع العسكرية هو الأمريكي والبريطاني”.

 (رويترز) 

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