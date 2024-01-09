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“هل بايدن ونتنياهو يقيمان في شقة واحدة؟”.. قيادي حوثي لمذيعة “بي بي سي”: “أنت مَن تجعجعين بلا طحين” ويثير تفاعلا واسعا- (فيديو وتغريدات)

9 - يناير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

أثار عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله” الحوثية، محمد علي الحوثي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وبّخ مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه “جعجعة بلا طحين”.

وقالت المذيعة إن ما يجري في البحر الأحمر لم يؤثر على إسرائيل من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما يعني أنه “جعجعة بلا طحين”.

ليرد الحوثي بالقول: “إذا لم يؤثر عليهم لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟ على أي أساس تستندين لمعلوماتك؟ يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين”.

وحول سؤال المذيعة، بشأن ما علاقة الحوثيين وهم يبعدون أميالا عما يجري في قطاع غزة، رد عليها بالقول: “يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة؟ أم أن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟”.

وحين ردت المذيعة بالقول، إن “BBC” محطة محايدة، في تناولها لما يجري، سخر منها الحوثي بالقول: “أنتم حياديون؟ أنت لو تنحازي للقضية الفلسطينية تفقدين وظيفتك فورا”.

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  1. يقول عمران:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:03 ص

    لا اعتبر اليمنيين تابعين لايران، بالنسبة لي اليمني هو ذلك الانسان اللذي عرفته في دراستي في الغربة، طيب فطرياً مؤمن مهذب اللسان، لا اعرف من اي يمن هو شمالي او جنوبي بالنسبة لي اليمنيين افضل الشعوب العربية و اطيبها.
    لم نرى يمنياً واحداً مع مليشيات ايران في سوريا، في الوقت اللتي رأينا اخرين بمئات الالاف ممن استقبلهم يوماً السوريون في بيوتهم هاربين مهزومين، ليعودوا بعد عدة سنين غزاة

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  2. يقول أردني حر:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:36 ص

    دولتان في العالم لم يدخلها غازي إلا وخرج مهزوما وهما:
    اليمن وأفغانستان.
    اليمن مقبرة الغزاة الانجليز والبرتغاليين.
    النار التي تحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تخرج من اليمن

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  3. يقول أسامة كلّيَّة سوريا/ألمانيا:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:40 ص

    عذراً منكم مهما حاولنا التبرير والتحايل، هؤلاء يتغطون بالمقاومة كما فعلت الأنظمة الديكتاتورية العربية على مدى عقود. وهؤلاء هم مجرد ببغاوات للولي الفقيه مثلما ال ب ب س والإعلام الغربي ببغاوات للصهاينة، واليمنيين أكثر وطنية من الحوثيين الذين هم أداة للولي الفقيه ومصالح النظام الإيراني، كما اليهود هم ليسوا الصهاينة الذين هم أداة الغرب!

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    1. يقول كلمة الحق:
      يناير 9, 2024 الساعة 10:19 ص

      (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله). صدق الله العظيم

  4. يقول AR:
    يناير 9, 2024 الساعة 8:50 ص

    صدق رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام حين قال (الايمان يمان والحكمة يمانية). يا ريت كانت غزة تحدها اليمن اهل العزة والشهامة والايثار…..
    مشكلة غزة انهم جيران مصر وصدق عزوجل حين وصف من هم على مسلكهم (({فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ}))

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  5. يقول ساري الفجر ،الاردن:
    يناير 9, 2024 الساعة 10:26 ص

    الزعيم الحوثي كان صريحا و واضحا و قويا اما المذيعة في القناة البربطانية فقد كانت منافقة و غبية و رداحة .تحية الى اليمن و اهل اليمن .و الخزي و العار للاعلام البريطاني

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  6. يقول abuelabed:
    يناير 9, 2024 الساعة 11:06 ص

    اللهم انصر اهلنا باليمن اللهم سدد رميهم وارفع رايتهم ودمر أعدائهم عربا كانوا او صهاينة.

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  7. يقول عدنان تونس:
    يناير 10, 2024 الساعة 7:48 ص

    مسكينة اليمن استولت عليها ليران
    اليزيديون لاعلاقة لهم بالتشيع
    ايران هي من نفخت في الحوثي ليصبح جماعة مسلحة اسقطت الدولة

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