“هل بايدن ونتنياهو يقيمان في شقة واحدة؟”.. قيادي حوثي لمذيعة “بي بي سي”: “أنت مَن تجعجعين بلا طحين” ويثير تفاعلا واسعا- (فيديو وتغريدات)

لندن- “القدس العربي”:

أثار عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله” الحوثية، محمد علي الحوثي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وبّخ مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر بأنه “جعجعة بلا طحين”.

وقالت المذيعة إن ما يجري في البحر الأحمر لم يؤثر على إسرائيل من أجل وقف الحرب على قطاع غزة، وهو ما يعني أنه “جعجعة بلا طحين”.

ليرد الحوثي بالقول: “إذا لم يؤثر عليهم لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟ على أي أساس تستندين لمعلوماتك؟ يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين”.

#شاهد | كيف رد قيادي بـ "أنـصـار الله" على أسئلة مذيعة "بي بي سي" وحول تدخل اليمن نصرة لغزة رغم بعدها عنها. pic.twitter.com/szJ3q0FhCn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 7, 2024

وحول سؤال المذيعة، بشأن ما علاقة الحوثيين وهم يبعدون أميالا عما يجري في قطاع غزة، رد عليها بالقول: “يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة؟ أم أن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟”.

وحين ردت المذيعة بالقول، إن “BBC” محطة محايدة، في تناولها لما يجري، سخر منها الحوثي بالقول: “أنتم حياديون؟ أنت لو تنحازي للقضية الفلسطينية تفقدين وظيفتك فورا”.

الأستاذ #محمد_علي_الحوثي يرد على أسئلة مذيعة "بي بي سي" ؟؟

_ أنتِ التي تجعجين بلا طحين بأسئلتك، وهل نتنياهو وبايدن يسكنان في شقة واحدة"؟!

ههههههههههههههههههههههههه قصف عنيف pic.twitter.com/aWtTnwH3x8 — فضل المتوكل 🇾🇪 (@FaDL2OOk) January 7, 2024

افضل تعليق ابسرته 😂😂😂

…

قناة BBC في ذمة الله #محمد_علي_الحوثي#ابو_احمد_الحوثي pic.twitter.com/9d6NK9eRd4 — Ahmed Hassn 🇾🇪 احمد حسن (@abn_alhassan) January 8, 2024

ابدع محمد علي الحوثي بالرد على المذيعة والقناة فلكل مقام مقال ولابد أن يلاقي السؤال قدره بما يناسبه من الاجابة يبدو ان القصف اليمني له أنواع عديدة منها المدمر للقنوات . pic.twitter.com/Vy8oxsfFpD — د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) January 8, 2024