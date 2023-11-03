قيادي شيعي عراقي: تلقينا رسائل تهديد وترغيب من أمريكا لمنع توسيع الحرب في غزة

بغداد: كشف قيادي في المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية إحدى الفصائل المنضوية في المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة عن أن الحركة تلقت رسائل تهديد وترغيب من الإدارة الأمريكية عبر وسطاء لمنع توسيع دائرة الحرب في غزة.

وقال الدكتور حيدر اللامي عضو المجلس السياسي لحركة النجباء الشيعية في العراق في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “نحن لا نخشى التهديدات الأمريكية… ماضون في عملياتنا مع الفصائل المسلحة الأخرى في المقاومة الإسلامية في العراق لمواجهة الثكنات والمصالح والأهداف الأمريكية في العراق”.

وأضاف “تلقينا من خلال وسطاء رسائل تهديد وترغيب من الجانب الأمريكي لمنع توسيع الحرب… ونحن لا نخشى التهديد ونحن دخلنا الحرب بشكل عسكري ولا نقبل المهادنة ولا تراجع… ونحن في حركة النجباء واضحون في هذا الموضوع ولا نخفي وجوهنا خلف أصابعنا”، على حد تعبيره.

وذكر “ليست لدينا معلومات دقيقة بشأن ما إذا كانت الفصائل المسلحة الأخرى قد تلقت رسائل تهديد كالتي وصلت إلينا لكن بالمجمل حركة المقاومات الإسلامية في العراق لن تتوقف عن عملياتها المسلحة ضد القوات الأمريكية وهي في حالة تطور متصاعد”.

(د ب أ)