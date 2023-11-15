قيادي فلسطيني: إسرائيل تضلل الرأي العام العالمي وتختلق مسرحية جديدة من الكذب السخيف

رام الله: وصف قيادي فلسطيني، الأربعاء، إعلان الجيش عثوره على مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية لحركة “حماس” في مستشفى الشفاء بغزة بأنه “كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والعالمي”.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني فهمي شاهين “هذا الادعاء جزء من ماكينة الكذب والتضليل للرأي العام الإسرائيلي والعالمي في محاولة مفضوحة ويائسة وفاشلة جدا لتبرير جرائمهم في العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، بما في ذلك استهداف المستشفيات ومجمع الشفاء الطبي”.

وأضاف: “الاحتلال يعمل على اصطناع مسرحية جديدة من الكذب السخيف جدا، وما قدمه بالصورة والكلام لا يوجد فيه ما يؤشر إلى أنها موجودة في مجمع الشفاء الطبي، كما أن المستشفى كله كان تحت سيطرته وأرعب ونكل بالعاملين فيه وتصرف داخله بحرية كاملة”.

وتابع أن “جميع ما عرضه الجيش لا يثبت أنه في مكان اسمه مستشفى الشفاء، وقد يكون في تل أبيب أو وزارة الدفاع أو أي مكان آخر، هذا كذب مفضوح في محاولة لتبرير جريمة بشعة مفضوحة على مرأى ومسمع العالم”.

وأشار شاهين إلى أن “هدف التضليل هو تبرير الجرائم بحق الأطقم الإنسانية بما في ذلك المستشفيات، سيما أن مجمع الشفاء هو الأكبر على مستوى قطاع غزة والوطن وبات عنوانا للتصريحات والمعطيات حول حقائق العدوان وضحاياه وكشف ما ارتكبته إسرائيل”.

وأشار إلى مطالبات فلسطينية عديدة “للمنظمات الدولية والعديد من الأطراف الطبية الفلسطينية وغير الفلسطينية بضرورة حضور فرقها إلى مستشفى الشفاء لتفقّده والاطلاع عليه والتأكد من أن مقدراته مكرسة لتقديم الخدمات للمرضى والجرحى، لكن المناشدات لم تلبَّ”.

من جهته، وصف أمين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي في تغريدة له على منصة “اكس” إعلان الجيش بأنه “أم الفضائح”.

وأضاف أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاح مستشفى الشفاء واحتله منذ 18 ساعة. وما زالوا يحاصرونها ويحتلونها، ولم يتمكنوا من إظهار أي شيء يثبت ادعاءاتهم” وتساءل: “هل يستغلون الوقت لاختلاق أكاذيب جديدة؟”

والأربعاء نشر متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة “اكس” صورا تظهر وسائل قتالية خفيفة وسترات واقية وعلبة تمور، قال إنه عثر عليها في مستشفى الشفاء.

وأضاف: “قوات جيش الدفاع تكشف عن مقر قيادة عملياتي ووسائل قتالية ومعدات تكنولوجية في مبنى التصوير بالرنين المغناطيسي التابع لمستشفى الشفاء (…) وواجه المقاتلون عند دخولهم إلى أرض المستشفى، عدداً من المخربين وقضوا عليهم”.

وتابع: “أثناء عمليات التمشيط داخل أحد أقسام المستشفى، عثر المقاتلون على غرفة تحتوي على وسائل تكنولوجية خاصة ومعدات قتالية ومعدات عسكرية تستخدمها منظمة حماس الإرهابية”.

وفي وقت سابق الأربعاء علقت حركة “حماس” على ما نشره الجيش الإسرائيلي بالقول إنها “مسرحية هزيلة”.

وأضافت: “زعم الاحتلال الصهيوني عثوره على أسلحة وعتاد في مجمع الشفاء الطبي، ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة التي يحاول من خلالها إعطاء مبرّر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزّة”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي، في عملية عسكرية وصفها شهود عيان بأنها “كابوس”، بينما كان المجمع يضم مرضى ومصابين ونازحين، إضافة إلى ازدحام ساحته الخارجية بعشرات جثث قتلى الغارات الإسرائيلية على غزة.

فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه “لا مؤشرات” على وجود أسرى إسرائيليين بمستشفى الشفاء، رغم أن الجيش ادعى على مدى أسابيع وجود أسرى فيه.

ومنذ أيام، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه وسائر مستشفيات القطاع لقصف إسرائيلي وحصار، بزعم “وجود مقر للمسلحين الفلسطينيين”، وهو ما تنفيه مرارا حركة “حماس” والمسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة.

(الأناضول)