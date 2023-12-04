قيادي فلسطيني: إسرائيل تنتقم من المقاومة باستهداف حاضنتها الشعبية

غزة: قال عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، الاثنين، إن إسرائيل تنتقم من المقاومة باستهداف حاضنتها الشعبية بقطاع غزة، مبينا أن الجيش الإسرائيلي كثف من استهدافاته داخل القطاع بعد الهدنة.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة مؤقتة لسبعة أيام بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وقال أبو ظريفة في تصريحات إنه “منذ انتهاء الهدنة الإنسانية، لم يترك الاحتلال (الإسرائيلي) مربعا سكنيا في قطاع غزة إلا واستهدفته طائراته وزوارقه ودباباته بآلاف القذائف”.

واعتبر أنه “كلما حققت المقاومة إنجازات (في المعارك) سواء بالالتحام (المواجهات) المباشر أو بعمليات القصف، لا يجد الاحتلال أمامه إلا الحاضنة الشعبية للانتقام منها (بقصف المدنيين)”.

ورأى أبو ظريفة أن “فشل الاحتلال في تحقيق إنجازات في حربه الهمجية على غزة، يدفعه إلى الانتقام باستهداف المدنيين وممتلكاتهم بمزيد من المجازر”.

وأردف أن “صمود أبناء شعبنا في محافظات الجنوب، هو امتداد لصمود أبناء شعبنا بمحافظات الشمال”، مؤكدا على أن ذلك “سيُفشل مخططات التهجير التي يسعى إليها الاحتلال”.

وبيّن القيادي اليساري الفلسطيني أن “الاحتلال حوّل سماء محافظة غزة إلى سحابة من الدخان، نتيجة كثافة قنابل الفسفور التي ألقاها منذ الصباح”، مضيفا أن ذلك “جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة والتهجير والقتل بوسائل متعددة”.

كما نوّه إلى أن “الثمن الذي دفعه الاحتلال بالأمس من جنوده ومستوطنيه بفعل المقاومة، أكبر مما كان يتوقع، فأربك حساباته وعمّق أزماته التي صدّرها إلى غزة بتوسيع القصف ليطال جميع المناطق”، بما في ذلك الجنوب والمناطق التي ادّعى أنها “آمنة”.

(الأناضول)