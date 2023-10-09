قيادي في حركة حماس: “لا مكان حاليا” للتفاوض حول قضية الأسرى

الدوحة: أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الإسلامية حسام بدران الاثنين أنّ “لا مكان حالياً” للتفاوض مع إسرائيل حول تبادل للأسرى في ظل استمرار “العملية العسكرية” ضد الدولة العبرية.

وقال بدران في تصريح في الدوحة “العملية العسكرية ما زالت مستمرة والمقاومة بقيادة كتائب القسام تواصل الدفاع عن شعبنا وبالتالي لا مكان حالياً للتفاوض على قضية الأسرى أو غيرها”.

وأضاف “مهمتنا الآن بذل كل الجهود لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب المجازر ضد أهلنا في غزة والتي تستهدف البيوت المدنية بشكل مباشر”.

وكان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه يعمل على إنقاذ إسرائيليين تحتجزهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي منذ هجوم السبت. وأوضح المكتب الصحافي الحكومي أن حماس خطفت ما لا يقل عن 100 شخص. وأكّدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أنهما أسرتا “العديد من الجنود”.

وقُتل أكثر من 700 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حركة حماس، وفق ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين، مشيرا الى أن 2150 شخصًا أصيبوا بجروح.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف قطاع غزة حيث استشهد ما لا يقل عن 560 فلسطينيًا وجرح 2900 آخرون وفقا لبيانات وزارة الصحة هناك.

وتسبب القصف بنزوح أكثر من 120 ألفا من أصل 2,4 مليون نسمة يعيشون في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 15 عاما.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان نشر على الموقع الرسمي للكتائب الاثنين ان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب بمقتل أربعة “أسرى” لدى الحركة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المزاعم. كما لم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على طلب التعليق على ما أعلنته الحركة الإسلامية.

(وكالات)