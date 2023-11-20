قيادي في حزب الله اللبناني: المقاومة هي الرّد المناسب على مجازر إسرائيل

بيروت: أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله اللبناني الشيخ حسن البغدادي، اليوم الإثنين، أن “المقاومة وحدها هي الرّد المناسب على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر”.

وقال البغدادي، في لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم “كان طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضربةً قويةً لمشروع التطبيع، ولن يقف هذا الكيان المهترئ على قدميه مهما احتشدت الأساطيل وتضافرت الجهود”.

وأشار إلى “ضرورة أن يطمئن من لديه خشية من تداعيات التطبيع على مستقبل القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، فطوفان الأقصى بدّل في موازين القوى واقتنع الجميع بعدم إمكانية ديمومة هذا الكيان المؤقت، وأوّل المقتنعين بذلك هم شذّاذ الآفاق”.

وأضاف البغدادي”ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر لا يمكن تصوّرها وعلى مرأى من العالم دون أن يُحرّك أحدٌ ساكناً حتى من ذوي القربى، يكشف عن أنّ هؤلاء الإرهابيين لا ينفع معهم إلا القوة”.

(د ب أ)