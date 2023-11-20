سياسة | عربي

قيادي في حزب الله اللبناني: المقاومة هي الرّد المناسب على مجازر إسرائيل

20 - نوفمبر - 2023

حجم الخط
0

بيروت: أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله  اللبناني الشيخ حسن البغدادي، اليوم الإثنين، أن  “المقاومة وحدها هي الرّد المناسب على ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر”.

وقال البغدادي، في لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم “كان طوفان الأقصى  في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضربةً قويةً لمشروع التطبيع، ولن يقف هذا الكيان المهترئ على قدميه مهما احتشدت الأساطيل وتضافرت الجهود”.

وأشار إلى “ضرورة أن يطمئن من لديه خشية من تداعيات التطبيع على مستقبل القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، فطوفان الأقصى بدّل في موازين القوى واقتنع الجميع بعدم إمكانية ديمومة هذا الكيان المؤقت، وأوّل المقتنعين بذلك هم شذّاذ الآفاق”.

وأضاف البغدادي”ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر لا يمكن تصوّرها وعلى مرأى من العالم دون أن يُحرّك أحدٌ ساكناً حتى من ذوي القربى، يكشف عن أنّ هؤلاء الإرهابيين لا ينفع معهم إلا القوة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الحكومة الإسرائيلية ستسمح باستدعاء 50 ألف جندي إضافي
منذ ساعتين
مراقبون إسرائيليون: التصعيد مع “حزب الله” قد يشعل حرباً كبرى لسنا مستعدين لها
منذ 3 ساعات
سموتريتش: الجيش الإسرائيلي لا يريد خوض حرب ضد “حزب الله”
منذ 4 ساعات
هل تسعى واشنطن إلى هدنة غزة خوفا من تراجع ذخيرة إسرائيل وخطورة المواجهة مع حزب الله؟
منذ 20 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية