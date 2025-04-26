قيادي في حماس: سنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب

غزة: أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن المفاوضات في الدوحة والقاهرة لم تتوقف.

ونقلت وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية اليوم السبت عن مرداوي قوله إن “المفاوضات مستمرة في الدوحة والقاهرة، وسنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، وتضمن انسحاب الاحتلال بشكل كامل، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار للقطاع”.

وأضاف: “نصر على وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان، ولن نقبل بأي اتفاقيات جزئية”.

ووصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحركة حماس وباقي أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله، اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت حركة حماس، في بيان صحافي أورده المركز الفلسطيني للإعلام، إن “الوفد بدأ صباح اليوم لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار”.

وفد حماس بدأ صباح اليوم لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار

وأضافت أن “الوفد يبحث تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء”.

ووفق البيان، سيبحث الوفد جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها.

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي وتعهدت بمواصلة الحرب حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حماس أو نزع سلاحها وإرسالها إلى المنفى. وأغلقت المنطقة أمام جميع الواردات، بما في ذلك المواد الغذائية، وتقول إنها ستحتفظ بأجزاء منها لأجل غير مسمى.

وقالت حماس إنها لن تفرج عن عشرات الأسرى الذين ما زالت تحتجزهم إلا مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ووقف إطلاق نار دائم، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير/كانون الثاني والذي انهار الآن بفعل الخرق الإسرائيلي.

(د ب أ)