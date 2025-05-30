قيادي في “حماس” لـ”سي إن إن”: قدمنا مقترحًا لوقف إطلاق النار لكننا “تلقينا صدمة”

لندن- “القدس العربي”: كشف قيادي في حركة “حماس” لـ ” سي إن إن” أنّ الحركة قدمت مقترحًا مفصلًا لمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عبر الوسيط الفلسطيني- الأمريكي بشارة بحبح، إلا أن الرد الأمريكي شكل “صدمة” للحركة، على حد تعبيره.

وأوضح القيادي أن المقترح تضمن ثلاث نقاط رئيسية، هي: الموافقة على إطلاق سراح الرهائن، وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، كما ورد في الخطة الأمريكية، بشرط وجود ضمانات أمريكية لاستمرار المفاوضات والتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعدم استئناف القتال بعد انتهاء المهلة، إيصال المساعدات الإنسانية عبر قنوات الأمم المتحدة. بالإضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي احتلها قبل 2 مارس/آذار، قبل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت “سي إن إن” عن مصدر آخر وصفته بالـ “مطّلع على مضمون المقترح”أن هذه النقاط الثلاث عُرضت بالفعل، وجرى مناقشتها مؤخرًا مع بحبح، قبل إرسالها إلى ويتكوف.

لكن القيادي في “حماس” أشار إلى أن الأمور تغيرت جذريًا بعد لقاء ويتكوف مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في واشنطن، هذا الأسبوع. وقال: “صُدمنا لأننا أُبلغنا مرتين أو ثلاث مرات من بشارة بحبح بأنه لا يمانع المقترح، ثم فوجئنا بأن الورقة الجديدة لا تتضمن أيًا من مطالبنا… إنها ورقة إسرائيلية”.

وأكد القيادي: “نحن مستعدون لإعادة جميع المحتجزين في يوم واحد، لكن نريد فقط ضمانًا بألا تعود الحرب، ولم نجد هذا الضمان في الورقة الأخيرة. هم يريدون مواصلة الحرب، ونحن نريد وقفها”.

وأشارت” سي إن إن” إلى أن “حماس” أبدت استعدادًا لإطلاق سراح نصف عدد المحتجزين الأحياء المتبقين، وعددهم 20، واصفة ذلك، على لسان القيادي ذاته، بأنه “مخاطرة كبيرة” في ظل غياب الضمانات باحترام إسرائيل لأي اتفاق.

وقال: “نعلم أن ويتكوف رجل قوي، وهو الوحيد القادر على التأثير على إسرائيل، لكنه لم يمنحنا حتى الآن ما نطلبه من ضمانات”.

وأضاف أن إدارة ترامب كانت قد تراجعت عن بعض مواقفها بعد إطلاق سراح الرهينة الأمريكي- الإسرائيلي إيدان ألكسندر، بما في ذلك شكر ترامب لـ “حماس”، لكن المساعدات الإنسانية لم تُستأنف فورًا كما وُعد، ما زاد من شكوك الحركة بشأن النوايا الأمريكية والإسرائيلية.

وختم القيادي تصريحه بالقول: “حماس مهتمة جدًا بالتوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب ويعيد المحتجزين، لكننا لا نستطيع التقدم من دون ضمانات حقيقية”.