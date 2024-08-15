قيادي في “حماس”: محمد الضيف لم يمت وصعوبات التواصل مع السنوار ليست عقبة أمام المفاوضات.. ولا نثق بوساطة واشنطن

لندن- “القدس العربي”: قال عضو المكتب السياسي في “حماس” أسامة حمدان إن الحركة “تفقد الثقة بقدرة الولايات المتحدة على التوسط في محادثات وقف إطلاق النار”.
وأضاف، في مقابلة أجرتها وكالة “أسوشيتد برس”، الثلاثاء الماضي، ونشرت الأربعاء، أن حركته أبلغت الوسطاء بأن أيّ اجتماع يجب أن يقوم على الحديث عن آليات تنفيذ الاقتراح الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب ألقاه في أيار/مايو، وتمت الموافقة عليه دوليًا. وتحديد المواعيد النهائية بدلاً من التفاوض على شيء جديد.. وإلا فإن “حماس” لا تجد سبباً للمشاركة.
وذكر حمدان أيضًا أن “حماس” “تعارض بشكل خاص” مطلب إسرائيل بالتواجد العسكري المستمر في منطقتين إستراتيجيتين في غزة بعد أيّ وقف لإطلاق النار.
وقال حمدان إن “حماس” قبلت أكثر من مرة، كليًا أو جزئيًا، العرض الذي قدمه لها الوسطاء، لكن إسرائيل رفضته تمامًا أو تجاهلته أو شنت عمليات عسكرية كبيرة جديدة في الأيام التالية.
واتهم إسرائيل بزيادة هجماتها على قادة “حماس” بعد أن وافقت الحركة من حيث المبدأ على الاقتراح الأخير الذي طرحه الوسطاء.
ونقلت الوكالة عن حمدان إصراره على أن “محمد الضيف على قيد الحياة”، وأنه “اعترف بأن التواصل مع السنوار يواجه صعوبات”. معتبراً أن “هذا لا يشكّل عقبة كبيرة أمام المفاوضات”.
ومن المقرر عقد جولة حاسمة من المفاوضات، اليوم، في الدوحة، في إطار الجهود المبذولة لإقرار وقف إطلاق النار في غزة وتخفيف التوترات الإقليمية. وأن يشارك في المحادثات مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
ومن المتوقع أن يمثّل إسرائيل في المفاوضات رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الموساد، ديفيد برنياع.
وبسبب عدم وجود مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” تتولى قطر ومصر والولايات المتحدة دور الوساطة.
وأعلنت “حماس” أنها لن تحضر المحادثات، لكنها ترغب في الحصول على معلومات حول النقاط التي جرى مناقشتها بعد انتهاء الجلسة.
وتعتبر محادثات الخميس لحظة محورية في محاولة تأمين وقف إطلاق النار وتسهيل تبادل الأسرى في الصراع في غزة.
ومن المأمول أن يسهم حدوث انفراجة في المحادثات في منع هجوم انتقامي كبير من إيران ضد إسرائيل وتصعيد كبير للحرب.
(وكالات)
الولايات المتحدة تحارب الفلسطينيين والعرب والمسلمين منذ عقود التعامل معها كعدو وليس مفاوض.
تحية للسنوار تحية للثوار تحية للقسام تحية للسرايا تحية للكتائب تحية لألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والشهيد عمر القاسم الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒🚀
ايران ستضغط على حماس لقبول اتفاق وقف اطلاق النار .
قلت لي ايران!!! وسأستخدم نفس منطقك واقول ان مصر والامارات، بحكم انهما تمثلا موقفا مضادا لايران، سيضغطان على حماس للصمود ورفض الصفقة وسيقدمان لها السلاح والدعم العسكري كما كانتا تفعلان دائما. احسنت وابدعت
للحق ظاهرين لعدوهم قاهرين …الخ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أقبل أن تكون أمريكا وسيطا فهي طرفا محاربة وهي التي تطيل في الحرب بدعمها اليهود والوقوف معهم
اللهم أنصر المسلمين على كل من ظلمهم
مصر المتصهينة تشارك في المفاوضات،مصر التي شاركت في جريمة التجويع و الحصار،هزلت
امريكا طرف في الحرب على الأمة العربية والاسلامية وليست طرفًا يوثق فيه في اي عمل عسكري او سياسي هم جاءوا بعد ان دمروا غزة بالاسلحة الامريكيه حصرًا ويجب معاملتهم كا اعداء وغير ذالك يعتبر خيانة وغدر بحق شهداء غزة والامة العربية والاسلامية الذين قتلتهم امريكا
الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في العدوان الصهيوني على غزة العزة بكل ثقلها وليست طرفا محايدا بل هي الطرف الأساسي في هذآ العدوان الكبير على المقاومة الفلسطينية الموحدة وما عليها الا أن تفاوض مباشرة مع الممثلين للمقاومة الفلسطينية كما تفاوضت سابقا مع المجاهدين المسلمين الأفغان وإخراج الاحتلال الاستطاني الصهيوني الاسرائيلي الإرهابي من فلسطين والحفاظ على الأمن العالمي وامثتالا للقانون الدولي والانساني
هكذا يجب ان تكون المواقف
انتم المقاومة البطله التي رفعت راس الامة من جديد–حفظكم الله وراعاكم اما باقي العالم فتبت ايديهم –الا من رحم ربي مثل اليمن ولبنان والعراق وكل من يقف مع المقاومه