قيادي في “حماس” يبحث بالجزائر الحرب الإسرائيلية على غزة

الجزائر: أعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء، أن عضو مكتبها السياسي في غزة باسم نعيم، وصل إلى الجزائر مساء أمس الإثنين، حيث سيبحث مع قادة البلاد، الحربَ الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: “وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، الدكتور باسم نعيم إلى دولة الجزائر مساء أمس الاثنين”.

وأضافت الحركة أن نعيم “سيلتقي مع الأحزاب والشخصيات السياسية والوطنية في الجزائر، خلال الزيارة التي تمتد لعدة لأيام”.

وبحسب البيان ذاته، يرافق نعيم ممثل حركة حماس في الجزائر يوسف حمدان.

وأفاد بأن “وفد الحركة سيضع الأحزاب والشخصيات الجزائرية في صورة حرب الإبادة الصهيونية المتواصلة وسبل دعم صمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والأوضاع في الضفة والقدس المحتلة”، وفق المصدر ذاته.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الجزائر بشأن زيارة القيادي في “حماس” للبلاد.

وتأتي الزيارة وسط حركة دبلوماسية ومفاوضات ترعاها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة وقطر، لتحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(الأناضول)