قيادي في حماس يكشف آخر تطورات المفاوضات حول وقف إطلاق النار وصفقة الأسرى

بيروت: قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أسامة حمدان، الإثنين، إن حركته “تصرّ على وقف إطلاق نار شامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل قطاع غزة ورفع الحصار”، مستدركا أن “الإسرائيليين يقفون ضد ذلك”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها حمدان، في وقت تتزايد التسريبات الإعلامية حول قبول أو رفض “حماس” لعرض صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي تسلمته الأسبوع الماضي من الوسطاء القطريين والمصريين.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وقال حمدان: “نحن نصرّ على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من كامل القطاع ورفع الحصار عن قطاع غزة”.

وأضاف أن “الإسرائيليين يرفضون ذلك ويريدون مواصلة هجماتهم العسكرية ضد غزة، ولا يريدون التوصل لوقف إطلاق النار، وأيضا يريدون إبقاء الحصار على غزة”.

وتابع: “أعتقد أن هذا هو الاختلاف الرئيسي، ولهذا السبب يعمل الوسطاء على تحقيق نوع من الاتفاق الذي من وجهة نظرنا ينبغي أن يضمن لنا تحقيق كل ما نطلبه”.

وحول أسماء محددة لأسرى فلسطينيين تطالب “حماس” بإطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، قال حمدان: “أكدنا منذ اليوم الأول أننا نريد إطلاق سراح جميع المعتقلين وهذا سيتحقق في النهاية”.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “لن ننهي الحرب دون إنهاء جميع أهدافها: القضاء على حماس، وإعادة جميع مختطفينا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.

وأضاف أن “هناك الكثير من الأمور تقال في الإعلام كما لو أننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بإطلاق سراح الإرهابيين المعتقلين، نحن ببساطة لن نوافق على ذلك” وفق تعبيره.

غير أن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية ادعت أن “حماس تصر على أن تشمل الصفقة القادمة ثلاثة أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي”.

وردا على سؤال حول السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يكون إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قال حمدان : “لا أريد أن أتحدث عن أي سيناريو غير الحقائق على الأرض.. نحن نعمل على وقف إطلاق النار على نطاق واسع وهذا سيتم في نهاية المطاف”.

والخميس، كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن “حماس أرسلت استفسارات للجانب المصري حول تفاصيل تتعلق بالصفقة، ومنها قضية انسحاب الجيش من غزة خلال فترة التهدئة التي ستتم في الجزء الأول من الاتفاق”.

وأكد المصدر أن “رد الحركة النهائي لم يقدم حتى الآن للجانب المصري”، مشددا على أن “المباحثات مع المسؤولين المصريين ما زالت مستمرة”.

والأحد، نفى مصدر فلسطيني آخر، إبلاغ “حماس” للوسطاء برفضها عرض تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدا أن مشاورات الحركة “متواصلة” مع الفصائل الفلسطينية بشأن العرض.

وحول حديث مسؤولين إسرائيليين عن إمكانية مواصلة العمليات العسكرية على جبهة جنوب لبنان في حال وقف إطلاق النار بغزة، أضاف: “إسرائيل تفهم أكثر من أي جهة أخرى أنها لم تنجح في غزة وفشلت في مواجهة المقاومة في القطاع، وهم فقط يريدون قول كلمات من شأنها حفظ بعض من كرامتهم”.

وأكمل: “أعتقد أنهم قلقون أكثر من غيرهم من مسألة استمرار القتال على الجانب الشمالي لفلسطين والجانب الجنوبي للبنان.. هم يفهمون أنهم ما زالوا يمثلون احتلالا وأن المقاومة ستستمر ضدهم إلى حين إنهاء الاحتلال”.

(الأناضول)