قيادي كبير في حماس: محمد الضيف “بخير” بعد محاولة الاغتيال الإسرائيلية

قطاع غزة: أكد قيادي كبير في حماس الأحد أن قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف “بخير” بعدما استهدف بضربة إسرائيلية على قطاع غزة السبت.

واوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته: “القائد محمد الضيف بخير ويشرف مباشرة على عمليات القسام والمقاومة”.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع إلى 90 شهيدا بالإضافة إلى 300 جريح.

وكان خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس قد نفى استشهاد محمد الضيف في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس.

وأضاف الحية: “نقول لنتنياهو إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة”.

(وكالات)