قيرغيزستان ستمنع تيك توك بهدف حماية “صحة الأطفال”

بشكيك (قرغيزستان): أعلنت قيرغيزستان الأربعاء أنها ستحظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك، التي تتهمها السلطات بعدم “الحد من الوصول إلى المعلومات الضارة بصحة الأطفال ونموهم” في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والمجاورة للصين.

وأعلنت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والشباب في بيان أنها “قررت إنهاء توزيع خدمة تيك توك على أراضي جمهورية قيرغيزستان”.

وبحسب المصدر نفسه، فقد تم إرسال طلب بهذا المعنى إلى وزارة التنمية الرقمية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة والمتحالفة مع روسيا والتي تقترب من الصين.

وأضافت وزارة الثقافة “لقد تلقينا الكثير من الطلبات المقلقة من المنظمات غير الحكومية حول التأثير الضار لتيك توك”، وهو تطبيق لمشاركة مقاطع فيديو قصيرة ومسلية، بسبب “تأثيره السلبي على النمو العقلي وصحة الأطفال”.

وتقول السلطات إنها اتخذت هذا القرار بعد أن لاحظت على وجه الخصوص “عدم وجود قيود على الوصول إلى المعلومات الضارة بالصحة الجسدية والعقلية” من جانب تيك توك، الذي يضم أكثر من مليار مستخدم نشط في جميع أنحاء العالم ويتبع لشركة “بايت دانس” الصينية.

وفي الغرب، يواجه تيك توك بالفعل قيوداً متزايدة، بسبب اتهامات بنقل بيانات المستخدمين إلى الصين، بينما حظرت أفغانستان والهند والأردن وحتى الصومال الخدمة لأسباب مختلفة.

وفي فرنسا، هدد مجلس الشيوخ الفرنسي بتعليق التطبيق إذا لم يتخذ إجراءات لتوضيح علاقاته مع السلطات الصينية، ولم يطبق إشرافاً “فعالا” على المحتوى قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 2024.

(أ ف ب)