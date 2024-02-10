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قيس سعيد: انتهى عهد شخصنة السلطة في تونس- (تدوينة)

منذ 44 دقيقة

الرئيس التونسي قيس سعيد

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استبدال تسمية “كأس رئيس الجمهورية” التي تم إطلاقها على بطولة كرة القدم بـ”كأس تونس”، مشيرا إلى أن “عهد شخصنة السلطة ولّى بدون رجعة وانتهى”.

وخلال لقائه مساء الجمعة بوزير الشباب والرياض كمال دقيش، دعا سعيد إلى ترميم “المنشآت الرياضية التي هي بحاجة إلى ترميم أو أنها غير مستغلّة نتيجة لعدد من الإخلالات، بل ونتيجة للفساد”، وفق بلاغ الرئاسة التونسية.

وأشار إلى أن “المجموعة الوطنية تخصص مبالغ طائلة خاصة للفرق الوطنية، ولكن النتائج مخيّبة للآمال، ومن يشارك في أي تظاهرة إقليمية أو دولية بحثا عن عقد أو من يشارك بعقلية المهزوم لا يمكن أن ينتصر”.

وأضاف البلاغ، نقلا عن سعيد “كما أن الذي يتخفّى ويحاول أن يؤثّر حتى خارج الهياكل الرسمية في اختيار الجامعات أو رؤسائها بدفع الأموال وبعقد التحالفات المشبوهة ليس بمنأى عن المساءلة، هذا إلى جانب شبكات السمسرة التي تكلّف المجموعة الوطنية المليارات من العملات الأجنبية”.

كما أشارا إلى أن “عددا من الرياضيين التونسيين الذين خلّد تاريخ الرياضة ذكرهم كانوا يقيمون التدريبات في دور الشباب، وحققوا نتائج أفضل بكثير من الذين يقيمون تدريباتهم في الخارج أو في أفخم النُزل”.

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