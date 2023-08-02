قيس سعيد خلال تسلّم الحشاني مهامه كرئيس جديد للحكومة: نخوض حرباً لتحرير تونس- (صور وفيديو)

تونس- “القدس العربي”: قال الرئيس قيس سعيد إن ما يعيشه التونسيون اليوم هو “محاولة تأجيج الأوضاع الاجتماعية من طرف لوبيات تتخفى وراء الستار”، مشيرا إلى أن “كلّ من يتلاعب بقوت الشعب والأمن الأهلي للبلاد سوف يدفع الثمن باهظا بناءً على القانون، وفي ظلّ محاكمة عادلة”.

وأضاف خلال إشرافه الأربعاء على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه كرئيس جديد للحكومة “لن نترك أحدا يتلاعب بقوت التونسيين ومعاشهم. لن يستطيعوا إرباكنا، سنواصل تطهير البلاد ومحاسبة الفاسدين الذين يعتقدون أنّهم فوق كلّ مساءلة”.

كما أشاد سعيد بالجهود التي بذلتها رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، حيث خاطبها بقوله “شكرا لأنّك تحملت المسؤولية بكلّ أمانة وإخلاص. العمل كان مضنيا في كثير من الأوقات، وأتذكر الجهد الكبير الذي بذلته”.

وأشار، من جهة أخرى، إلى أن “الدولة التونسية مستمرة، ولا بدّ من مواجهة التحدّيات الكبيرة التي تعترضها اليوم، والعمل على رفعها”.

وأضاف “أمامنا طريق طويل، ولن نتردّد في العمل من أجل الاستجابة إلى إرادة شعبنا. لن نُخيّب آمال شعبنا، أمامنا تحدّيات كثيرة لا بدّ من رفعها. والدولة ومؤسّساتها تستمر، واليوم هناك مسؤولية نتحمّلها جميعا من أيّ موقع كنّا”.

كما أكّد أهمية الانسجام بين جميع مؤسّسات الدولة وتحقيق التناغم والتكامل في العمل، مؤكدا أن “الدولة لن تتخلّى أبدا عن دورها الاجتماعي، وأقول لكل من يتحمّل مسؤولية داخل الإدارة: أنت موجود في مكانك ذلك لخدمة تونس والتونسيين، فلا تتكاسل عن ذلك”.

وعلى صعيد آخر، كشف سعيد عن “مشروع لمراجعة التعيينات التي تمّت في السنوات العشرة الأخيرة، والتي تمّت بناءً على الولاءات وبشهادات مزيفة”.

وأضاف “لا بدّ من التطهير، فلا يُمكن أن يستقيم الظلّ والعود أعوج (…) نحن في حرب لتحرير للوطن، من الذين عبثوا بمقدرات الشعب، ولا بدّ أن ننخرط جميعا في هذه الحرب”.

يُذكر أن سعيد أصدر في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء قرارا يقضي بإعفاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين الخبير القانوني أحمد الحشاني خلفا لها.