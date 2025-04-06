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قيس سعيد: لم نوقع اتفاقيات لترحيل التونسيين من أوروبا- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

الرئيس التونسي قيس سعيد

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

نفى الرئيس التونسي قيس سعيد توقيع أي اتفاقية تقضي بترحيل التونسيين من أوروبا، في إشارة غير مباشرة إلى أن مذكرة التفاهم الشاملة مع الاتحاد الأوروبي لا تتضمن هذا الأمر.

وخلال إشرافه، الأحد، على إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، قال سعيد إن توتس لم تبرم في عهده أي اتفاقية لترحيل التونسي من أوروبا، مشيرا إلى أن الاتفاقية المزعومة موجودة فقط في أذهان المرضى. لكنه تحدث، في المقابل، عن إبرام تونس لاتفاقيتين سابقتين عام 2008 و2011 من قبل من “أراد الخضوع للإملاءات الأجنبية”.

كما أكد أن السلطات التونسية تعاملت بـ”منطق إنساني وأخلاقي لم يشهد العالم مثله” خلال عملية إخلاء مخيمات المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في مدينة صفاقس.

وأضاف سعيد: “تم إحباط مؤامرة لتوطين المهاجرين غير النظاميين في منطقتي العامرة وجبنيانة بطريقة لم يشهدها العالم”، وعملية إجلاء المهاجرين تمّت بطريقة لم تحصل في أيّ دولة دون إطلاق أيّ طلقة أو استعمال للغاز المشل للحركة، وتمّ التعامل مع “هؤلاء الضحايا وفقا للقيم الأخلاقية والإنسانية وأنّ العمل جارٍ لإجلائهم بناء على اختيارات الدولة التونسية”.

وكان مجدي الكرباعي النائب السابق والناشط المتخصص في قضايا الهجرة أكد في حوار خاص مع “القدس العربي” أن اتفاقية الشراكة الشاملة التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي عام 2023 “عززت آليات الترحيل وإعادة القبول، حيث تُلزم تونس باستعادة مواطنيها المرحلين قسريا من دول الاتحاد الأوروبي”.

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