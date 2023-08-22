قيس سعيد يدعو «لتطهير المؤسسات التونسية من الصراع الحزبي» والمعارضة تحذره من تكرار أسلوب بن علي في الانتخابات المقبلة

تونس – «القدس العربي»: دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تطهير المؤسسات التونسية من الصراع الحزبي، في وقت حذرت فيه المعارضة من لجوئه إلى أسلوب الرئيس السابق زين العابدين بن علي عبر اختيار من يخلفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال استقباله الإثنين، لرئيس الحكومة أحمد الحشاني، أكد “دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها”، وفق البلاغ الرئاسي.

واعتبر أن الإدارة التونسية “تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه”.

كما دعا سعيد رئيس الحكومة إلى “مواصلة العمليات المشتركة التي تقوم بها عديد الوزارات للقضاء على الاحتكار والترفيع المتعمّد في الأسعار ومزيد مراقبة ما يسمى بمسالك التوزيع التي تعمل في أكثر الأحيان خارج أي إطار قانوني كما أبرزت ذلك آلاف الأطنان التي تم حجزها في المدة الأخيرة في كل مناطق الجمهورية”.

وفي السياق ذاته، قال الوزير السابق محمد عبو إن عدد الذين تم انتدابهم من المتمتعين بالعفو التشريعي العام لا يتجاوز 6 آلاف شخص.

وأضاف: “هنالك قرابة 200 شخص من أهالي شهداء الثورة وثلاثة آلاف من جرحى الثورة تم انتدابهم دون مناظرة”. وتابع بقوله: “من أغرقوا الوظيفة العمومية هم عمال المناولة (العاملون بشكل مؤقت) الذين تم انتدابهم”.

ودعا المنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي، الرئيس قيس سعيد إلى “القبول بالتداول السلمي على السلطة والقبول بأن الشعب هو صاحب السيادة والقرار وبأن صندوق الانتخابات هو الفيصل”.

وقال في حوار إذاعي: “لا يحق لرئيس الدولة اختيار من سينوبه في الرئاسة أو من سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وليس له رأي في هذه المسألة”.

واعتبر الحامي أن حديث قيس سعيد عن أنه لن يُسلم الوطن لغير الوطنيين “خطير جداً”، محذراً من التدخل في المسار الانتخابي.

وأضاف: “تصريح رئيس الدولة خطير وعليه الخروج والتوضيح، فقد نصل إلى ما كنا نعيشه في الانتخابات في عهد بن علي”.

وحذر من أن الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تكون صورية أو واجهة أخرى لاستمرار حكم سعيد بشكل غير مباشر”، مشيراً إلى أن “اختيار شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 كحد أقصى لإجراء الانتخابات الرئاسية لا سند دستورياً ولا سياسياً ولا قانونياً له”.

وكتب الوزير السابق خالد شوكات: “من إيجابيات هذه المرحلة الشعبوية البائسة أنها ستنتهي بإسقاط النظريات /الأوهام التالية: النظام الرئاسوي الذي يحتكر فيه شخص واحد جميع السلطات، قادر على حل الأزمات. رغم أنه أصل الأزمات.

استبدال الحرية بالخبز ممكن. والصحيح أنك عندما تفقد الحرية ستفقد الخبز يوماً ما وستندم. وأن العسكريين أفضل أداء من المدنيين إذا تولوا الوزارات. رغم أن أداءهم أقل من العادي”.

وأضاف: “ومن أوهام المرحلة أيضاً أن قتل الحياة السياسية وتهميش الأحزاب يمكن أن يجنّب البلاد الصراعات والمحاصصات حول السلطة.

والصواب أن الصراعات والمحاصصات تزيد فيما يتحوَل المتصارعون إلى كيانات مجهولة وخفية أقرب إلى العصابات، لا يمكن مساءلتها أو محاسبتها.

وأن الشركات الأهلية وغيرها من الأفكار المتهافتة، وعدم التعاون مع القوى الدولية حركة تحررية. بل هي حماقة سياسية من شأنها تعميق الأزمة وتعقيدها”.

وتابع بقوله: “ومن بين الأوهام أن الإنقاذ الوطني حالة هلامية ومهمة سماوية. والصواب أن الإنقاذ الوطني حالة تشاركية أو لا يكون. وأن الحوار الوطني مضيعة للوقت. وهذا خطأ لأنه دون حوار وطني لا مجال أبداً لإيجاد حلول تمثل مصالح جميع التونسيين”. كما انتقد من يروج أن الأزمة سببها طرف واحد معلوم، مشيراً إلى أن “الجميع متسبب فيها وحلها بيد الجميع”. وأضاف: “من الأوهام أيضاً أن الاستقرار السياسي قرين الاستبداد. رغم أن الاستقرار السياسي الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا عبر الديمقراطية. وأن الحاكم الفرد المطلق قوي في مواجهة الخارج، بل إنه أضعف أنواع الحكام في علاقة بالآخر”.