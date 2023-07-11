قيس سعيد يدعو لمحاسبة كل من أجرم في حق الوطن… ومنظمات حقوقية تطالبه بالكف عن «تقسيم» التونسيين

تونس – «القدس العربي»: دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى محاسبة “كل من أجرم بحق الوطن”، فيما دعته منظمات حقوقية للتخلي عن خطاب “تقسيم” التونسيين.

وخلال استقباله الإثنين، المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أكد أهمية “الدور الموكول للقضاء خاصة في هذه المرحلة التي تعيشها تونس في محاسبة كل من أجرم وما زال يرتّب للإجرام في حق الوطن والشعب”.

وأشار إلى أنه “لم يعد يخفى على أحد أن هناك من يسعى إلى تأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى السبل كالاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية أو كقطع مياه الشرب في عديد المناطق من الجمهورية بحجة القيام بأعمال صيانة روتينية حتى يصيب الظمأ أهالينا والشمس في السماء كالمُهل تكاد تشوي الوجوه، فالأعمال الروتينية عند هؤلاء هي التنكيل بالشعب التونسي بهدف تفجير الأوضاع حتى يفلت المفسدون من المحاسبة ويعودوا إلى الحكم ليعيثوا في الأرض فساداً بعد أن تعمّ الفوضى التي خططوا لها داخل تونس ومن خارج هذا الوطن العزيز”.

وأصدر أكثر من ثلاثين منظمة وشخصية حقوقية بياناً، عبرت فيه عن “تضامنها مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وتطالب السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات كما تطالبها باحترام قرينة البراءة وإطلاق سراحهم وتمكينهم من محاكمات عادلة تحترم فيها كل حقوقهم”.

كما طالبت السلطة التنفيذية بـ”عدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيات والتونسيين ويعمق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد”.

ودعت القوى الديمقراطية والمجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى “المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع بالتنسيق مع عائلات المعتقلين أمام محكمة الاستئناف بتونس العاصمة” للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

‏إلى ذلك، أعلنت عائلة عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري أن “حالته الصحية تعكرت نهاية هذا الأسبوع ‏نتيجة انقطاع الماء وتعطب أدوات التبريد ما نتج عنه تعفن للمأكولات وألزمه الاكتفاء بتناول الخبز والزيت مدة ثلاثة أيام، الامر الذي تسبب في انخفاض حاد في درجة السكر في الدم والإغماء عليه”.

وحملت، في بيان على موقع فيسبوك، “السلطة السياسية والقضائية مسؤولية ما قد يلحق عصام الشابي من أذى وتهديد لسلامته الصحية ‏فإنها تتجه بنداء حار إلى الرأي العام والقوى السياسية ونشطاء المجتمع المدني للوقوف إلى جانب المعتقلين السياسيين من أجل توفير الحد الأدنى من شروط السلامة والكرامة ‏والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً بعد مظلمة طالت أكثر من أربعة أشهر ودون أفق لنهايتها”.