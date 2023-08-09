قيمة جائزة يانصيب “ميغا مليونز” الأمريكية تصل إلى 1.55 مليار دولار

واشنطن: وصلت تقديرات قيمة جائزة يانصيب ميغا مليونز الأمريكية إلى نحو 1.55 مليار دولار اليوم الثلاثاء بعد عدم ظهور حامل التذكرة الفائزة في سحب يوم الجمعة من بين ملايين الأمريكيين المشاركين في السحب من مختلف الولايات.

وقال الموقع الإلكتروني للجائزة إنه إذا ظهر حامل التذكرة خلال سحب الثلاثاء، فإن بإمكانه الاختيار بين تلقي 1.55 مليار دولار على 29 دفعة سنوية أو مبلغ نقدي فوري يبلغ 752.2 مليون دولار تقريبا.

وأضاف في بيان صحافي أن المبالغ ستُعرف بدقة عند السحب.

وفي سحب يوم الجمعة الماضي، نجح تسعة مشاركين في مطابقة جميع الكرات البيضاء الخمس اللازمة للفوز بالفئة الثانية للجائزة والتي تبلغ قيمتها مليون دولار على الأقل لكل منهم.

وربح لاعبان مليوني دولار لكل منهما عندما اختارا فئة ميغابلاير التي تزيد من فرص الفوز بجميع الجوائز باستثناء الجائزة الكبرى.

وكان آخر فائز بجائزة ميغا مليونز من نيويورك، إذ حصل على 20 مليون دولار في أبريل/ نيسان.

وتتم سحوبات الجائزة يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع.

(رويترز)