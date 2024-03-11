قيمة عملة بيتكوين تسجل سعرا قياسيا يتجاوز 71 ألف دولار

هونغ كونغ: بلغ سعر اليبتكوين مستوى قياسيا جديدا تجاوز 71 ألف دولار الاثنين مع ارتفاع الطلب على العملة المشفرة وسط تفاؤل في قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ووصل سعر الوحدة إلى 71432 دولار في أسواق آسيا بعد ظهر الاثنين، حسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أي أنها سجلت ارتفاعا نسبته حوالى 70 بالمئة هذا العام.

وساهمت في هذا الارتفاع أنباء تفيد بأن هيئة السلوك المالي في بريطانيا قالت إنها ستسمح بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

ويأتي ذلك بعد أن أعطت السلطات الأمريكية الضوء الأخضر هذا العام لصناديق صرف مرتبطة بالسعر الفوري للبيتكوين، مما أقنع عددا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم.

(ا ف ب)