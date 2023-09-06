قيمة مانشستر يونايتد تتراجع في البورصة بقيمة 500 مليون إسترليني

لندن: تراجعت قيمة نادي مانشستر يونايتد في بورصة نيويورك بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني (629 مليون دولار) بعد تقرير يفيد بأن عائلة جليزر قررت عدم البيع.

وكان ملاك النادي أعلنوا قبل تسعة أشهر أن بيع النادي بأكمله من بين الخيارات الموضوعة في الاعتبار كجزء من المراجعة الاستراتيجية للنادي.

وعرض كل من المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف شراء النادي، ولكن عملية البيع المحتملة لم تتم مع استمرار المشجعين في الاحتجاج ضد عائلة جليزر.

ويبدو أن آمال بيع النادي بالكامل تبددت عندما ذكر تقرير صحفي يوم الأحد أن ملاك النادي سيسحبون أسهم النادي من السوق على أن يحاولوا البيع مجددا في 2025.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه ميديا) أن هذا التقرير أدى لتراجع بلغ أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في قيمة أسهم النادي أمس الثلاثاء.

(د ب أ)