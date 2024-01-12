قيود إسرائيلية على الصلاة بالمسجد الأقصى للجمعة الـ14 تواليا

القدس: للجمعة الـ 14 على التوالي منذ بداية الحرب، فرضت الشرطة الإسرائيلية قيودا مشددة على دخول المصلين الى المسجد الأقصى بالقدس.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت في أنحاء مدينة القدس الشرقية منذ ساعات الفجر.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال انتشرت عند بوابات البلدة القديمة والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى ولم تسمح إلا لكبار السن بالدخول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وذكروا أن مصليات وباحات المسجد الأقصى بدت شبه خالية من المصلين.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على الدخول إلى المسجد الأقصى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي ولكنها تشدد القيود أيام الجمعة.

واضطرت قيود الاحتلال مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة.

وذكر شهود عيان، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على أحد المصلين في حي رأس العامود بمدينة القدس قبل اعتقاله.

وجددت الشرطة الاعتداء على المصلين في حي وادي الجوز بعد منعهم من الوصول الى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وأفاد الشهود، بأن شرطة الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت بالضرب على مصلين في الحي.

كما أشاروا إلى أن الشرطة لاحقت المصلين في الشوارع القريبة.

الشرطة اعتدت على المصلين في حي وادي الجوز خلال أيام الجمع طوال الأسابيع الـ 13 الماضية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس، “23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)