ثقافة | شعر

قُمِ انظرْ

منذ 15 دقيقة

ترجمة: منصف الوهايبي شعر: سلماز شريف
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أنا لست بالمُطهّرةِ (المصطفاة)
ولا أنا بالزهرةِ اللدنة
لستُ بالحِجْر (الفرس الأنثى) المزهوّة
ولا بالصبيّة في فستان قِرمزيّ
إنّما أنا الغبارُ الذي تذروهُ قدماك (وأنتَ تهرول أو تتهادى)
وثْقْلُ الحجارةِ التي تَرْمِي بها،
والأثرُ المعلّقُ في الفضاء
طويلاً بعد عبورك.
أنا لستُ بالورقة التي تَسّاقَطُ من الشجرة،
إنّما ألقُ الحبّ (بَوْحُهُ) الذي يُضْنيها
قبل أن تلامِسَ التراب.

أكذوبة
عدوّكَ أنا
لكنّك لم تعدْ تعرفُ حتّى كيف تُسمّيني.
أنا نزوتُك المكبوتةُ، وصمتُك المُتأهّب
وأنت لا تزالُ ترفضُ أن تتلفّظ باسمي.
أنا الجسدُ الذي أنتَ واريتَهُ التراب،
لكنّ يديكَ تلحقانِ به حتى القبر.
أنا هذا الظلُّ الذي لن تستطيعَ أن تبُذّهُ أو تقصيه
هذه المرآة المُشرئبّةُ
التي تجعلك تُتًمتمُ:
لم أعدْ أعرفني.
أنا الأكذوبةُ التي تهمِسُ بها في أذنيْك
عندما تتجاسرُ على أن تقول:
نحنُ الآن في مأمن.

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