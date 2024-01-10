كأس آسيا 2023.. “قاهر ميسي” عينه على اللقب المفقود

الدوحة: يعتلي سالم الدوسري مهاجم منتخب السعودية، قائمة النجوم التي ستشارك في النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 كانون الأول/ يناير إلى 10 شباط/ فبراير 2024.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة التي تبدو في المتناول نظريا، حيث ينافس سلطنة عمان وتايلاند وقرغيزستان.

وقبل حوالي 40 يوما من المونديال الآسيوي في العاصمة القطرية الدوحة، جلس سالم الدوسري نجم الهلال السعودي على القمة بفوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء للعام الجاري 2023.

ويبقى الدوسري (32 عاما) من عناصر الخبرة في كتيبة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، حيث لعب مهاجم الهلال 78 مباراة دولية سجل خلالها 22 هدفا علما بأنه بدأ مشواره الدولي في عام 2012.

لمع سالم الدوسري في مسيرته الدولية بأكثر من علامة مضيئة، لعل أبرزها تسجيل هدف الفوز على الأرجنتين بنتيجة 2 / 1 ليلحق برفاق ليونيل ميسي الخسارة الوحيدة في مشوار راقصي التانغو نحو التتويج بكأس العالم الأخيرة 2022 في قطر.

وقبلها بأربعة أعوام، كرر الدوسري نفس السيناريو أمام محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر في مونديال روسيا، حيث سجل مهاجم الهلال هدف الفوز بنتيجة 2 / 1 ليفسد فرحة صلاح بظهوره الأول والوحيد في كأس العالم بعد موسم أول رائع بقميص النادي الإنكليزي.

وبات الدوسري أيضا الهداف التاريخي لمنتخب السعودية في كأس العالم برصيد 3 أهداف متساويا مع النجم السابق سامي الجابر، وذلك بعد تسجيله هدفا في الخسارة أمام المكسيك بنتيجة 1 / 2 بالدور الأول لمونديال 2022.

ورغم كوكبة النجوم التي انضمت لصفوف الهلال السعودي في الصيف الماضي، حافظ سالم الدوسري على مكانه وكونه ركيزة أساسية في صفوف الفريق للموسم الرابع عشر على التوالي، علما بأنه قضى فترة إعارة قصيرة بصفوف فياريال الإسباني في الدور الثاني من موسم 2017 / 2018 حيث شارك بديلا في مباراة واحدة أمام ريال مدريد.

يملك الدوسري إرثا كبيرا مع ناديه الهلال، حيث توج بـ13 بطولة محلية إضافة إلى لقب دوري أبطال آسيا (مرتين) في عامي 2019 و2021، حيث اختير أفضل لاعب في المسابقة القارية عام 2021، بخلاف الحصول على الميدالية الفضية لكأس العالم للأندية نسخة 2022 التي أقيمت في المغرب بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام ريال مدريد بنتيجة 3 / 5.

وتعلق الجماهير السعودية آمالا عريضة على الدوسري لتحقيق حلم التتويج بكأس آسيا للمرة الرابعة في تاريخ المملكة، واستعادة اللقب الغائب منذ 27 عاما، وتعويض الإخفاق في نهائي النسخة الـ14 بالخسارة أمام منتخب العراق، ليكمل الدوسري تاجه المرصع بالألقاب والجوائز الفردية والأرقام القياسية.

(د ب أ)