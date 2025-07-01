كأس أفريقيا تعيد حبل الود بين الركراكي والإعلام المغربي

لندن- “القدس العربي”:

تلقى عشاق منتخب المغرب، أنباء سارة في الساعات القليلة الماضية، بانتهاء التوترات وما عُرفت على نطاق واسع في الفترة الماضية بـ”حالة الاحتقان” بين المدير الفني للمنتخب الوطني وليد الركراكي والصحافة المحلية، وحدث ذلك برعاية رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم فوزي لقجع، بهدف منع الانشقاقات وتوحيد الصفوف من أجل مصلحة الوطن قبل استضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا نهاية هذا العام.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الأسبوع الصحفي” المحلية، فإن رئيس المنظومة الكروية، تعمد سكب الماء البارد على الخلافات الأخيرة غير المسبوقة بين مدرب المنتخب وقطاع كبير من الصحافيين، خصوصا الذين يؤيدون وجهة النظر الرائجة في البلاد، بأن المنتخب لا يؤدي بالصورة أو النسخة المتوقعة منه، بالرغم من نجاحه الساحق على مستوى الأرقام والإحصائيات، بتحقيق الفوز في آخر 12 مباراة دولية، متفوقا على إنجاز المدرب السابق وحيد خاليوزيتش بتحقيق الفوز في 11 مباراة على التوالي.

وجاء في التقرير، أن فوزي لقجع، استبق الوقت قبل الاستحقاقات الرياضية المهمة التي تنتظر أسود أطلس في المرحلة القادمة، أبرزها حسم بطاقة التأهل لكأس العالم أمريكا الشمالية 2026، وكسر عقدة المنتخب مع “الكان” للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، وبناء عليه قام بمحاولة جريئة لخلق “التصالح الكبير” المطلوب بين مدرب المنتخب وطاقمه الفني مع الصحافيين والإعلاميين الوطنيين، وحدث ذلك في لقاء استثنائي جمع الطرفين مؤخرا في مركب محمد السادس بالمعمورة.

وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الفكرة التي لاقت تجاوبا كبيرا في الأوساط الجامعية، بمساهمة من الطاقم التواصلي والتقني لاتحاد الكرة وأيضا طاقم المدرب وليد الركراكي، كانت مناسبة وجاءت في الوقت المثالي لوضع النقاط على الحروف، في ما كانت أشبه بالرسالة الواضحة لإنهاء الجدل المتصاعد في الآونة الأخيرة حول مستوى المنتخب ومستقبل المدرب إذا لم يتحسن أداء المنظومة الجماعية قبل وبعد استضافة أعرق كؤوس الماما أفريكا على مستوى المنتخبات.

وفي الختام، أثنت الصحيفة على سعة صدر المدرب البالغ من العمر 49عاما، وذلك لتحمله ما وُصفت بـ”الانتقاد اللاذعة” من قبل بعض الصحافيين، مع تلميحات بأن بعضها تجاوز الحدود الإعلامية، ربما ردا على تصريحاته الأخيرة، التي أثارت جدلا على نطاق واسع، بسبب اعتراضه على الانتقادات التي تطارد المنتخب منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن هذه المرة، حافظ مدرب الوداد البيضاوي الأسبق على أسلوبه العفوي المعروف عنه أمام العدسات، وذلك من أجل مصلحة المنتخب، بالأحرى حتى يتكاتف الجميع من أجل تحقيق الهدف المنشود، بمعانقة “الكان” للمرة الثانية في تاريخ البلاد، بعدما أصبح الركراكي مطالبا بإخضاع الأميرة السمراء، تنفيذا لتعهده الذي رفع سقف طموحات الجماهير أكثر من أي وقت مضى.