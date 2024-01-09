 كأس أفريقيا 2023.. جمال بلماضي يبحث عن طوق النجاة مع الجزائر

أبيدجان: يستعد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، لإثبات الذات في النسخة 34 لكأس أمم أفريقيا 2023، التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 كانون الثاني/ يناير حتى 11 شباط/ فبراير 2024.

ويشارك “محاربو الصحراء” في كأس أمم أفريقيا للمرة العشرين، حيث يلعبون في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبات بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا.

تولى بلماضي (47 عاما) القيادة الفنية لمنتخب الجزائر في صيف 2019، وبعد مسيرة غير مبشرة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم بعد تعادلين مع غامبيا وخسارة أمام بنين، فاجأ الجميع وتوج بلقب النسخة التي استضافتها مصر، ليمنح بلاده اللقب الثاني بعد عروض رائعة تغلب خلالها على كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال مرتين في الدور الأول والمباراة النهائية.

صعد المدرب الجزائري إلى القمة سريعا، ولكنه سقط منها بشكل مروع، حيث ودّع المنتخب حملة الدفاع عن اللقب في نسخة الكاميرون عام 2022 من الدور الأول بعد تذيله المجموعة الخامسة برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل مع سيراليون وخسارتين أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

وكانت الصدمة الأكبر لجمال بلماضي في عدم التأهل لكأس العالم الأخيرة قطر 2022 بسيناريو درامي بعد الفوز في الدور النهائي على الكاميرون بهدف في ياوندي، ثم الخسارة إيابا في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بنتيجة 2/1 في الثواني الأخيرة.

ويحاول جمال بلماضي تجاوز هاتين الصدمتين في النسخة القادمة من كأس أمم أفريقيا، وسط ضغوط إعلامية وجماهيرية شديدة رغم السجل المتوازن على مستوى النتائج بتحقيقه 39 انتصارا مقابل 15 تعادلا و5 هزائم في 59 مباراة.

وقبل مشواره مع منتخب الجزائر، قضى جمال بلماضي مسيرته التدريبية بالكامل مع الكرة القطرية، حيث قاد فريق الدحيل في ولايتين الأولى بين عامي 2010 و2012، والثانية بين عامي 2015 و2018، كما عمل مديرا فنيا لمنتخبي قطر الأولمبي والأول.

وعرف بلماضي النجاح والوصول لمنصات التتويج في كل تجاربه السابقة، حيث فاز بلقب الدوري مع الدحيل 4 مرات، وكأس أمير قطر في مرتين، وكأس قطر مرة واحدة.

ومع منتخب قطر الأولمبي، فاز ببطولة غرب آسيا في عام 2014 بعد الفوز على الأردن في المباراة النهائية، وقدم مسيرة قوية لم يتعرض خلالها الفريق للهزيمة، وسجل اللاعبون 10 أهداف مقابل هدف وحيد في مرمى العنابي.

ومع المنتخب القطري الأول، فاز ببطولة خليجي 22 في عام 2014 بعد الفوز على المنتخب السعودي منظم البطولة في المباراة النهائية، لكنه خيب الآمال في كأس أمم آسيا 2015 بالخروج من الدور الأول بعد ثلاث هزائم متتالية أمام الإمارات والبحرين وإيران.

وفي مسيرته كلاعب، مر جمال بلماضي طوال مسيرته التي بدأت عام 1995 على أندية مرموقة مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا في فرنسا، وسيلتا فيغو الإسباني، ومانشستر سيتي وساوثهامبتون الإنكليزيين، بخلاف تجارب عربية مع ناديي الغرافة والخريطيات في قطر.

ولعب بلماضي 20 مباراة دولية بقميص منتخب الجزائر سجل خلالها 5 أهداف خلال الفترة بين عامي 2000 و2004، وفاز بجائزة أفضل لاعب جزائري مرتين في عامي 2000 و2001.

(د ب أ)

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