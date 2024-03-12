كأس الاتحاد الإفريقي: قرعة ربع النهائي تسفر عن مواجهة مصرية وأخرى مغاربية

جوهانسبرغ: أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكونفدرالية) التي سُحبت الثلاثاء في القاهرة، مواجهة مصرية وأخرى مغاربية، وجاءت القرعة على الشكل التالي:

مودرن فيوتشر (مصر) – الزمالك (مصر)

أبوسليم (ليبيا) – نهضة بركان (المغرب)

ريفرز يونايتد (نيجيريا) – اتحاد العاصمة (الجزائر، حامل اللقب)

الملعب المالي (مالي) – دريمز (غانا)

الذهاب في 31 آذار/مارس والإياب في 7 نيسان/أبريل.

* نصف النهائي: ريفرز/اتحاد العاصمة – أبوسليم/بركان، وفيوتشر/الزمالك – الملعب المالي/دريمز

الذهاب في 21 نيسان/أبريل والإياب في 28 منه.