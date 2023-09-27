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كأس الرابطة الإنكليزية: تأهل أرسنال وليفربول إلى الدور الرابع

منذ ساعة واحدة

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لندن:  تأهل أرسنال وليفربول إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنكليزي المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب فوزهما على كل من برينتفورد وليستر سيتي 1 /صفر و1/3 على الترتيب، ضمن  منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وفي المباراة الأولى، سجل أرسنال هدفه الوحيد عن طريق مهاجمه ريس نيلسون في الدقيقة الثامنة، ليقتنص بطاقة العبور للدور المقبل.

وعلى ملعب “كينغ باور” في مدينة ليستر، تقدم الفريق المضيف أولا عن طريق كيسي ماكاتير في الدقيقة الثالثة، لكن ليفربول نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 48 عن طريق كودي جاكبو.

وفي الدقيقة 70 سجل دومينيك سوبوسلاي الهدف الثاني لليفربول، فيما أضاف دييجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 89.

وفي باقي المباريات، فاز تشيلسي على برايتون 1 /صفر  وإيفرتون على أستون فيلا 2 1/ ،وبورنموث على ستوك سيتي 2 / صفر وفولهام على نوريتش 2 1/ وبلاكبيرن روفرز على كارديف سيتي 5 2/، وويستهام على لينكولن 1 / صفر .

(د ب أ)

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