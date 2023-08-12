كأس العالم للسيدات: من هي أليشا ليمان أكثر اللاعبات متابعة على الشبكات الاجتماعية؟

باريس ـ «القدس العربي»: تعد السويسرية أليشا ليمان لاعبة كرة القدم التي تتمتع بأكثر عدد من المتابعين من حول العالم على منصات التواصل الاجتماعي، وهي نفسها نجمة بامتياز لمونديال كرة القدم للسيدات الجاري في أستراليا ونيوزيلاندا والذي يحظى بمتابعة وتغطية إعلامية كبيرين.

لاعبة وسط المنتخب السويسري، البالغة من العمر24 عاماً، تحظى بمتابعة أكثر من 14.6 مليون شخص على حسابها على الانستغرام، محتلّة المركز الأول، ومتقدمة بفارق كبير عن نجمة الكبيرة للعبة الأمريكية أليكس مورغان.

لكن بالنسبة للسويسريين، فإن هذه الهزيمة على أرض الملعب لم تؤثر على الإطلاق على شعبيتها التي تزداد يوماً بعد الآخر، لتفرض اللاعبة الشابة بذلك نفسها بوصفها اللاعبة الأكثر نفوذاً في العالم على الشبكات الاجتماعية، حيث تواصل جمع المتابعين بفضل التغطية الإعلامية الدولية للمسابقة، وليس فقط بين مشجعات كرة القدم النسائية.

بالإضافة إلى متابعيها الحوالي15 مليون على الانستغرام، تحظى اللاعبة السويسرية أيضاً بمتابعة 10 ملايين شخص على منصة تيك توك. حتى أن لديها عدد متابعين أكثر من متابعي ابن بلدها أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر. ومع ذلك، فهي لا تحب أن يتم استخدام مصطلح المؤثر فيما يتعلق بها. وقالت إن تأثيرها يسمح لها ببساطة بالترويج لكرة القدم النسائية.

على المستطيل الأخضر أو الميدان، خلال كأس العالم 2023 الجارية في أستراليا ونيوزيلاندا، لعبت دقائق قليلة، لكن على الرغم من دورها المحدود مع منتخب بلادها، تظل ليمان بلا شك نجمة فريقها متجاوزة النجمة رومانا باشمان، شريكتها السابقة في الحياة.

قصة اللاعبة الشابة أليشا ليمان مع كرة القدم بدأت منذ أن كانت في الخامسة من عمرها، تحت تأثير شقيقها وأقاربها. في التاسعة من عمرها، انضمت إلى نادي كونولفينغن. ثم انضمت لاحقا إلى الفريق النسائي تحت سن 14 عامًا ليونغ بويز، إشارة على الجانب الآخر من جبال الألب لكل من الأولاد والبنات.

لعبت أول مباراة لها مع ناتي (المنتخب السويسري) في تشرين الأول/أكتوبر2017 في ناغانو خلال مباراة ودية ضد اليابان. منذ عام2018 تلعب السويسرية البالغة من العمر24 عامًا في إنكلترا في الدوري الممتاز للسيدات، وهو أفضل دوري كرة قدم نسائي في العالم. وترتدي حاليا ألوان نادي وست هام.

شدّ بروفايلها غير العادي – وليس فقط بنيته الجسدية – انتباه الماركات أو العلامات التجارية الكبرى، على غرار كوكا-كولا وآديداس وفيفا23 …إلخ. في الواقع، لا تخشى أليشا ليمان من عرض وشمها، أو ازدواجية توجهاتها الجنسية، أو حتى مؤخرًا إضفاء الطابع الرسمي على علاقتها مع البرازيلي دوغلاس لويز، لاعب نادي أستون فيلا الانكليزي لكرة القدم.

وانتُقدت بشدة لنقلها أو ترويجها لصورة «المرأة الآلة» على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. غير أن بعض من احتكوا باللاعبة الشابة يؤكدون أنها بعيدة كل البعد عن الكليشيهات التي تلتصق بها. فهي شخص متحفظ للغاية ومهذب للغاية، شعبيتها آخذة في الازدياد، كما يقول صحافي يدعى ستيفان رينا.