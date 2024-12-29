كاتبة فرنسية: تبون هو صاحب القرار في الجزائر.. قطع علاقته بماكرون واعتبر انحيازه للمغرب “خيانة”

لندن ـ “القدس العربي”:

أجرت مجلة “ليكسبريس” الفرنسية حوارا مع ميلاني ماتاريس، مؤلفة كتاب “كيف خسرت فرنسا الجزائر (مرة أخرى)”، حللت فيه ما قالت المجلة إنها “المسؤوليات في الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر”، وفككت ما زعمت المجلة أنه “منطق نظام جزائري يشعر بالعزلة المتزايدة”.

وميلاني ماتاريس، هي صحافية فرنسية تعيش في الجزائر منذ خمسة عشر عاماً، وعملت كصحافية وأطلقت صحيفة “الوطن ويكاند” (العدد الأسبوعي للصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية) رفقة زوجها الصحافي الجزائري عدلان مدي (مراسل مجلة لوبون الفرنسية في الجزائر)، وتدير ماتاريس اليوم شركة.

في مقدمته للحوار قال معده توماس ماهلر، نائب مدير تحرير المجلة: “إنه فشل آخر من فشل السياسة الخارجية لإيمانويل ماكرون. بينما جعل الرئيس الفرنسي “مصالحة الذاكرة” محورًا رئيسيًا للعلاقات بين فرنسا والجزائر، فإن هذه العلاقات اليوم أكثر تدهورًا من أي وقت مضى، بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 16 نوفمبر، الذي أثار ضجة في فرنسا، تلته اتهامات غريبة ضد جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي (DGSE)، الذي زعمت الصحافة الجزائرية أنه قام بعملية سرية لـ “زعزعة استقرار” الجزائر. لا شك أن ذلك يجب أن يُنظر إليه على أنه نتيجة لتغيير موقف إيمانويل ماكرون الذي اعترف في 30 يوليو بـ “السيادة المغربية” على الصحراء الغربية”.

بدأت “ليكسبريس” حوارها بهذا السؤال: اتهم النظام والصحافة الحكومية الجزائرية فرنسا بالتآمر، عبر المديرية العامة للأمن الخارجي DGSE، لتجنيد إرهابيين جزائريين، ما يذكر بالاتهامات السابقة في وقت قضية بوراوي في عام 2023، أو الهجمات العبثية نفسها ضد أجهزة المخابرات الفرنسية التي زُعم أنها تآمرت مع الموساد والمغرب لزعزعة استقرار الجزائر… هل تم تجاوز مرحلة جديدة في تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية؟

وفي ردها أكدت ميلاني ماتاريس أن “قضية جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي DGSE تضر بالعلاقة الثنائية بين فرنسا والجزائر أكثر مما تبدو عليه لأنها لا تمس السياسة فقط. إنها تقوض أحد الأسس الأكثر قدسية للعلاقة الثنائية: التعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت أنه منذ أن اندلعت الأزمة الكبرى – التي يندرج هذا الحدث في إطارها – في يوليو، عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء الغربية، قطعت الجزائر جميع قنوات الاتصال تقريبًا مع باريس، بما في ذلك تلك الخاصة بأجهزة الاستخبارات. وقد عاشت هذه الأجهزة الفرنسية هذه القطيعة بشكل سيئ للغاية، خاصة أنها في ذلك الوقت كانت تعتمد على شركائها الجزائريين في تبادل المعلومات من أجل منع أي هجمات محتملة بينما كانت فرنسا تستضيف الألعاب الأولمبية.

منذ أن اندلعت الأزمة الكبرى في يوليو، عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء الغربية، قطعت الجزائر جميع قنوات الاتصال تقريبًا مع باريس، بما في ذلك تلك الخاصة بالاستخبارات.

وتضيف ماتاريس أنه “هنا، تظهر كل تناقضات هذه القصة عن المؤامرة: ليس فقط أن باريس والجزائر كانتا دائمًا، رغم الأزمات السياسية، موحدتين في مكافحة الإرهاب. لكن الأهم من ذلك، نرى بوضوح أن فرنسا ليس لديها أي مصلحة في زعزعة استقرار الجزائر لأنها ستكون أول من يدفع الثمن. هذه الهجمات المتكررة ضد الاستخبارات الفرنسية تسبب أيضًا أضرارًا دائمة داخل (المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي) DGSI والمخابرات الخارجية الفرنسية DGSE، حيث يثير حتى أكثر المدافعين حماسة عن الجزائر مشكلة ثقة.

وعن سؤال عن تفسيرها لاعتقال الكاتب الجزائري ـ الفرنسي بوعلام صنصال، في سن الثمانين، والذي يثير صدمة عميقة في فرنسا، اعتبرت ماتاريس أن “اعتقال بوعلام صنصال يثير صدمة عميقة في هذا الجانب من البحر الأبيض المتوسط لأنه يُنظر إليه، وهذا أمر طبيعي، من خلال عدسة فرنسية: إنه اعتداء على حرية التعبير، لقد “تم حبس” (اختيار الكلمة هنا كاشف) كاتب، رجل في الثمانين من عمره، مفكر حر، إلخ.

بالنسبة للسلطات الجزائرية، فإن المنظور مختلف قليلاً. أولويتهم هي إدارة نوعين من الضغوط التي قد تؤدي، إذا لم يتم احتواؤها، إلى زعزعة استقرار البلاد بشكل حقيقي. الأولى هي داخلية. الجزائر بلد كبير جدًا (أربع مرات أكبر من فرنسا)، مع سكان متنوعين بين شمال وجنوب البلاد، ونسبة عالية جدًا من الشباب (70% من السكان تقل أعمارهم عن 40 عامًا)، ولديها احتياجات كبيرة في الإسكان، والعمل، والطاقة، وتشهد ديناميكيات داخلية قوية جدًا. بالنسبة للحكام، فإن التحدي هائل”.

بالنسبة للجزائر، لا شك أن التطبيع بين المغرب وإسرائيل، الذي كان سببًا في قطع العلاقات الدبلوماسية في 2021، يهدف إلى زعزعة استقرارها

أما الأولوية الثانية، تضيف الكاتبة، فهي “خارجية. منذ سقوط القذافي، أصبحت ليبيا مصدر قلق دائم. في بداية أغسطس، أطلق ابن حفتر، صدام حفتر، هجومًا في مناطق الغرب والجنوب، بالقرب من الحدود مع الجزائر والنيجر، مما تسبب في تجدد التوترات الدبلوماسية بين البلدين. والانقلابات في مالي والنيجر غيرت تمامًا العلاقات مع الجزائر، حيث رفضت باماكو ونيامي التحكيم من جارهما الكبير (الجزائر)، الذي يخشى بحق تطور “ساحليستان” على حدوده.”

وأخيرًا وقبل كل شيء، تؤكد الكاتبة “لا تتوقف الأوضاع عن التدهور بين الجزائر والرباط. بالنسبة للجزائر، لا شك أن التطبيع بين المغرب وإسرائيل، الذي كان سببًا في قطع العلاقات الدبلوماسية في عام 2021، يهدف إلى زعزعة استقرارها. سواء كانت هذه القناعة مبررة أم لا، فإن كل شيء في الساحة الدولية يوحي بأن فقدان النفوذ الإقليمي سيضاف إليه عزلة دبلوماسية أكبر للجزائر، خاصة إذا قامت الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب الثاني بإدراج جبهة البوليساريو على قائمة المنظمات الإرهابية، وإذا دفعت إلى موجة ثانية من التطبيع مع إسرائيل (اتفاقيات أبراهام الثانية بدعم من السعودية بقيادة محمد بن سلمان)، وخاصة إذا، كما نسمع بشكل متزايد، اعترفت الصين، التي تعتقد الجزائر أنها حليفتها، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

الجزائر قلقة من قيام إدارة ترامب بإدراج “البوليساريو” على قائمة المنظمات الإرهابية، واعتراف الصين، التي تعتقد الجزائر أنها حليفتها، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وأكدت ماتاريس أنه “في هذه الأجواء، هناك مواضيع تثير غضب الجزائر، لا سيما تلك المتعلقة بسلامة أراضيها أو عدم قابلية حدودها للتغيير. لذا عندما يصرح أحد رعاياها (صنصال)، الذي أعرب بالفعل عن تعاطفه مع إسرائيل أو يتحدث مع أعضاء حركة من أجل استقلال القبائل MAK، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الجزائر، عبر وسيلة إعلام يمينية متطرفة من الخارج، بأن الغرب الجزائري كان تابعا للمغرب في فترة الاستعمار الفرنسي، يشعر النظام الجزائري بالاعتداء”.

تسأل مجلة “ليكسبريس” أنه “من وجهة نظر فرنسا، يبدو أن النظام الجزائري يزداد غموضًا. من لديه السلطة اليوم؟ الرئيس تبون؟ الجنرال القوي سعيد شنقريحة؟ البيروقراطية؟”.

فترد ماتاريس أنه “من وجهة نظر فرنسا، الجزائر بأكملها غير شفافة. إنها حتى “ثقب أسود”. ولسبب وجيه، فإن المعلومات الأكثر سهولة هي تلك التي تصدرها وسائل الإعلام الرسمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمعارضون في الخارج الذين غالبًا ما تكون دوافعهم مشكوكا فيها. ولكي لا تتفاقم الأمور، تُقرأ كل هذه المعلومات من خلال قوالب نمطية تُستغل على نطاق واسع من قبل جزء من الطبقة السياسية الفرنسية، سواء من اليسار الأبوي أو اليمين واليمين المتطرف “النوستالجي” (للاستعمار)، الذين يصفون الجزائر كنوع من أفغانستان مستقبلية، مجتمع ثابت ومنغلق يغرق في الإسلاموية ويقوده عسكريون ذوو شوارب يحركون دمية من الرئيس. إنه الكليشيه المطلق”.

وتضيف الكاتبة الفرنسية أن “التحيز الآخر هو صعوبة وصول الباحثين والصحافيين وغيرهم إلى الأراضي الجزائرية، بسبب نقص التأشيرات: وهذا يعزز صورة الأرض المجهولة التي تفرض، إلى جانب تعقيد الوضع الجزائري، فكرة “الغموض”. ومع ذلك، فإن شهادات الجزائريين الذين هم على اتصال مباشر بالسلطات المدنية والعسكرية جميعها تشير إلى نفس الثابت: عبد المجيد تبون هو بالفعل صانع القرار الرئيسي، وهو ما لا يمنعه من تبادل الآراء مع العسكريين دون أن يكون هناك بالضرورة علاقة تبعية”.

تبون هو بالفعل صانع القرار الرئيسي، وهو ما لا يمنعه من تبادل الآراء مع العسكريين دون أن يكون هناك بالضرورة علاقة تبعية

وترى أنه “إذا كان عمل النظام الجزائري ــ الأشبه بالبلازما الذي تدور فيه الرئاسة، وصناع القرار العسكريين، وأجهزة الاستخبارات، والإدارة المركزية القوية، في حركة مستمرة وفوضوية قليلاً والتي تتولد منها القرارات – قد أصبح أكثر غموضًا منذ عام 2019، فذلك لأنه ما زال يعاني من الاضطراب الكبير الذي أحدثه الحراك والذي هز النظام بعمق من خلال إعادة توزيع الأوراق بعد عشرين عامًا من حكم بوتفليقة. وكان الأخير كان قد فرض هيمنة، وهمية، على “واجهة” مدنية أمام العسكريين والدولة العميقة (لا سيما أجهزة المخابرات والإدارة). لكن منذ عام 2019، تتغير المعطيات بسرعة كبيرة. وسيكون من الضروري بذل جهد تحليلي بعيدًا عن البديهيات المذكورة أعلاه لفهم التعقيد العقلاني لتوازنات القوى في الجزائر”.

سألها محاورها أنه من خلال قراءتك، يبدو أن عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون كان لديهما بالفعل توافقات شخصية أكبر بكثير من ماكرون وملك المغرب محمد السادس، على سبيل المثال.. لماذا؟

فتجيب الكاتبة الفرنسية أن “إيمانويل ماكرون كان حقًا يرغب في المراهنة على عبد المجيد تبون. ربما بدافع من الانتهازية. لدى رئيس الدولة الفرنسي وعي حاد بـ “صدمة الجزائر” في فرنسا ويحلم بمصالحة كبيرة بين الفرنسيين (حيث يعتبر أن الذاكرة المكبوتة لحرب الجزائر أحد عوامل الانفصالية بين الفرنسيين الأصليين وذوي الأصول الجزائرية)، ولكن أيضًا بين باريس والجزائر.

وتضيف أنه ربما أيضًا لأن الرئيس الجزائري هو محاور مثالي لفرنسا: فهو ينتمي إلى جيل لم يخض حرب التحرير، ولكنه متشكل من التراكم التاريخي لتلك الفترة. إنه أول رئيس جزائري منذ عام 1962 لا يكون مجاهداً (مقاتلاً في جيش التحرير الوطني، الذراع المسلح لجبهة التحرير الوطني 1954-1962)، رغم أن والده كان مثقفاً وطنيا تعرض للاضطهاد من قبل الإدارة الاستعمارية في ذلك الوقت.

تَبُّون راوٍ لا ينضب من الحكايات والقصص عن فرنسا والجزائر، ولديه حس الفكاهة. كما أوضح في كتابي، فعلى الورق، كان الاختيار مثاليًا بالنسبة للرجلين. فهما يشتركان في صراحة الحديث، ويتقبلان زلاتهما وصراحتهما. عبد المجيد تبون هو، أخيرًا، شريك أقل إشكالية من محمد السادس: السلطة الجزائرية لم تتجسس أبدًا على إيمانويل ماكرون باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي، وعائلته لا تزور باريس محدثة الفوضى في الفنادق.

جعل إيمانويل ماكرون من الذاكرة محورًا رئيسيًا في محاولته للمصالحة مع الجزائر، معترفًا بأن المحامي المناضل الجزائري علي بومنجل قد تعرض للتعذيب والقتل على يد الجيش الفرنسي، أو متذكرًا إلى جانب عائلات ضحايا مذبحة 17 أكتوبر 1961. هل أخطأ في هذا الطريق؟ تساءلت الكاتبة.

تبون وماكرون كان لديهما بالفعل توافقات شخصية أكبر بكثير من ماكرون وملك المغرب محمد السادس

وزادت أن إيمانويل ماكرون أصر على جعل الذاكرة موضوعًا مركزيًا للمصالحة. في فرنسا، لم يكن موضوع المصالحة بين المجتمعات المرتبطة بالذاكرة (الأقدام السوداء، المجندين والحركى على وجه الخصوص) يشكل خطرًا سياسيًا كبيرًا عليه. على العكس من ذلك، فإن استغلال التاريخ لأغراض دبلوماسية، وخاصة مع الجزائر، كان يشكل خطرًا كبيرًا.

واعتبرت أنه نتيجة لذلك، انغلق الفخ على إيمانويل ماكرون. الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال العربي بن مهيدي، شخصية الثورة الجزائرية البارزة، كان مبادرة قوية جدًا، خاصة بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع حرب الاستقلال. إلا أن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من خطاب الرئيس أمام البرلمان المغربي في الرباط، حيث كرر أن “الحاضر والمستقبل” للصحراء الغربية “يندرجان في إطار السيادة المغربية” وأكد أن فرنسا ستستثمر في الصحراء الغربية. إذا لم يكن ذلك مقصودًا، فقد تم تفسير حلقة “العربي بن مهيدي” على أنها تعويض مهين للجزائر.

وتؤكد الكاتبة أنه من وجهة نظر استراتيجية بحتة، اقتصادية وجيوسياسية، أليس من مصلحة فرنسا “اللعب” مع المغرب، كما فعلت الولايات المتحدة، إسبانيا أو ألمانيا، بدلاً من الجزائر التي عززت تعاونها مع روسيا؟ فالمغرب قد انحاز بوضوح إلى المعسكر الغربي، ويقدم إطارًا أكثر طمأنينة وجاذبية للشركات، ويحتفظ بقدر أقل من الاستياء الذاكري مقارنة بالتاريخ الاستعماري.

فرنسا لا يمكنها أن تنسى أن على أراضيها أكثر من مليوني جزائري وجزائري من أصل فرنسي

وتتقدم التبادلات التجارية بين فرنسا والمغرب كل عام، وقد استعادت فرنسا في عام 2022 مركزها الثاني كأكبر مورد للمغرب أمام الصين، ولا تزال المورد الرئيسي للعملات الأجنبية للمملكة، وأول مستثمر أجنبي فيها، وأول بلد مصدر لتحويلات الجالية المغربية والعائدات السياحية. الحجة الاقتصادية إذن قائمة بالطبع.

وتستطرد: لكن فرنسا لا يمكنها أن تنسى أن لديها على أراضيها أكثر من مليوني جزائري وجزائري من أصل فرنسي. وتتساءل الكاتبة: هل يمكن لفرنسا أيضًا الاستغناء عن علاقات جيدة مع أكبر دولة في المغرب العربي، التي، على الرغم من حساسيتها الدبلوماسية، من المقرر أن تلعب دورًا إقليميًا مهمًا في مكافحة الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية؟

وتسأل المجلة الكاتبة: إذا كان النظام الجزائري قد وجد في فرنسا هدفًا سهلاً لصرف الانتباه عن إخفاقاته، فإن اليمين واليمين المتطرف الفرنسيين قد وجد أيضًا في الجزائر “هدفًا مريحًا لتبرير السياسات المعادية للهجرة”، فهل نركز كثيرًا على هذه الهجرة الجزائرية؟

فتقول إنه بالتأكيد أن المهاجر الجزائري يتم تحميله المسؤولية عن جميع مشاكل فرنسا. من الصحيح أنه في الوقت الحالي، عدد من الجزائريين، وخاصة الحاصلين على شهادات، لأنهم لا يجدون عملاً في الجزائر، يسعون إلى الهجرة إلى فرنسا. هذه الفترات من الهجرة، كما نرى في التاريخ، هي ظرفية. إذا سألت، في الشارع، جزائريًا، عما إذا كان يفضل الذهاب إلى أوروبا أو البقاء في بلده، فسوف يجيب دائمًا بأنه يفضل العيش في بلده.

المهاجر الجزائري يتم تحميله المسؤولية عن جميع مشاكل فرنسا.. واليمين المتطرف لديه مجال واسع ليقول كل شيء وأي شيء

المشكلة هي أن الجزائر تثير، اليوم، تعبًا كبيرًا في الطبقة السياسية الفرنسية، سواء من اليمين أو اليسار. نظرًا لأنه أصبح من الصعب الدفاع عنها، فإن اليمين المتطرف لديه مجال واسع ليقول كل شيء وأي شيء. مثل سارة كنافو (عضوة البرلمان الأوروبي ورفيقة إيريك زمور) التي يمكنها أن تصرح بكل هدوء بأن فرنسا تقدم 800 مليون يورو كمساعدات للجزائر كل عام. بينما في الواقع، تم توزيع هذا المبلغ على مدى خمس سنوات، وليس الأمر يتعلق بأموال للمساعدة في التنمية، بل بمنح دراسية مختلفة تُمنح للطلاب الجزائريين.

وتضيف الكاتبة مثالا آخر: اليمين واليمين المتطرف جعلوا من اتفاقية 1968 هاجسًا ويطالبون بمراجعتها بحجة أنها ستكون بشكل مفرط في صالح الجزائريين. بينما عمليًا، في العديد من الجوانب (الوصول إلى العمل للطلاب الجزائريين)، فإن النص أكثر تقييدًا لهم من القانون العام.

وتختم “ليكسبريس” حوارها مع الكاتبة بسؤال: ما الذي ينبغي على السلطات الفرنسية فعله برأيك لتجنب تدهور العلاقات بين البلدين بشكل كامل؟

فتجيب ماتاريس أنه في الأوساط الأكثر اطلاعًا في الجزائر، يُشاع أن القطيعة قد اكتملت بين الرئيسين، وأن عبد المجيد تبون كان قد اعتبر تحالف باريس-الرباط خيانة، وأنها سبب الحرب (الديبلوماسية). واعتبرت الكاتبة “أن تكون العلاقة الثنائية اليوم مرهونة بإيمانويل ماكرون بينما يسعى منذ البداية، رغم بعض الأخطاء، إلى تعزيز الجزائر. هو تحول محزن”. لكن هذا يقول شيئًا أساسيًا: يجب ألا يكون المحور باريس-الجزائر رهينة التفاهم الجيد بين رجلين. يجب أن يُبنى على شراكات أمنية واقتصادية وثقافية قوية، مدعومة بإدارات قادرة على مقاومة التقلبات السياسية”.

باريس، التي باختيارها الحل المغربي، وهي على دراية كاملة بالعواقب، هي مسؤولة عن الأزمة الحالية بين الجزائر وفرنسا

ومضت تقول إنه “يجب الخروج من المنطق الشخصي لإعادة بناء الآليات التي تم وضعها في عهد فرانسوا هولاند، والتي تحدد إطارًا للمشاورات السياسية، مماثلًا لما تم بين فرنسا وألمانيا. هذه الاجتماعات المنتظمة هي التي تسمح لنا بقول الأمور، وتهدئة التوترات قبل أن تصبح لا يمكن التحكم فيها، وفي أسوأ الأحوال إيجاد حلول للأزمات”. قبل ذلك، يجب على باريس – لأنها باريس، التي باختيارها الحل المغربي، وهي على دراية كاملة بالعواقب، مسؤولة عن الأزمة الحالية – أن تظهر استباقية من خلال اقتراح خطة للخروج من الأزمة. سيستغرق ذلك بعض الوقت، ولكن من خلال تعبئة الأشخاص المناسبين على مستوى مؤسسي (إرسال مبعوث محايد، وهو خطة مجربة بالفعل)، مدعومين بالشبكات غير الرسمية للعلاقة الثنائية، سيكون من الممكن استئناف الحوار في غضون بضعة أشهر”.