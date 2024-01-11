كاتب إسرائيلي: “حدودنا ستمتد وسنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”- (فيديو)

تل أبيب: انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، حيث توقع أن تمتد حدود إسرائيل من لبنان إلى السعودية، التي وصفها بالصحراء الكبرى، ومن البحر المتوسط إلى الفرات، ما أثار غضبا عارما.

وفي مقطع الفيديو، قال ليبكين في تصريحات إعلامية: “أعتقد أن حدودنا ستمتد في نهاية المطاف من لبنان إلى الصحراء الكبرى أي المملكة العربية السعودية، ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات”.

وأضاف “الموجودون على الجانب الآخر من الفرات هم أصدقاؤنا الأكراد.. إذا لدينا البحر الأبيض المتوسط خلفنا والأكراد أمامنا.. ولبنان الذي يحتاج حقا إلى مظلة حماية إسرائيل وبعد ذلك أعتقد أننا سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء”، على حد زعمه.

الكاتب والسياسي الإسرائيلي آفي ليبكين: "أعتقد أن حدودنا ستمتد في نهاية المطاف من #لبنان إلى الصحراء الكبرى، وهي المملكة العربية #السعودية، ومن ثم من البحر الأبيض المتوسط إلى الفرات، سنأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء". pic.twitter.com/fAi34hR7Kf — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 9, 2024

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد منصة “إكس”، وسخريتهم أيضا، حيث علق أحدهم قائلا: “عشم إبليس في الجنة”، وأضاف آخر: “نهاية المطاف هي زوالكم من على وجه الأرض وقد بدأت البشاير”، فيما رأى البعض أن “هذا حلمهم المزعوم من البداية”.

وكتب معلق ” مابعد غزة وحزب الله لن يكون صعبا أمام إسرائيل، السعودية ومصر وسوريا ولبنان والأردن لن يشكلوا صعوبه لأن إسرائيل تستطيع إسقاط الانظمة في هذه الدول بسهوله والسيطره على اراضيها سهل بعد نشر ثقافة التطبيع والقبول باسرائيل لن يقاومها أحد كما تقاوم غزة وحزب الله”.

وتشير عبارة إسرائيل الكبرى” أو “أرض إسرائيل الكاملة” لحدود إسرائيل حسب التفسير اليهودي للكتب المقدسة عندهم.

ووفقاً لوثيقة تدعى وثيقة ينون للصحافي الإستراتيجي الإسرائيلي أوديد ينون، تحمل عنوان “الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات”، والتي تستند إلى رؤية مؤسس الصهيونية ثيودور هيرتزل، فإن إسرائيل ستضم أجزاء واسعة من لبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر والسعودية، وستنشئ عددا من الدول الوكيلة لضمان تفوقها في المنطقة.